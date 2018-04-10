2018遊艇推廣活動 4月14日大鵬灣起跑

2018年04月10日 13:26 工商 張佩芬

大鵬灣遊艇帆船系列活動記者會與會貴賓合影。圖：航港局提供

交通部航港局及觀光局大鵬灣國家風景區管理處攜手規劃於4月14日至29日連續三週的週六及週日於大鵬灣國家風景區舉辦「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」，今日上午在屏東縣政府舉辦系列活動記者會，讓民眾瞭解豐富的遊艇活動內容。

4月14日及15日除了有精采的表演節目、遊艇展示及活動攤位外，還可免費參觀臺灣首艘專業潛水船宿豪華遊艇及搭遊湖船、賞夕陽、看開橋，並結合在地海洋觀光休閒產業，規劃推出大鵬灣遊艇假期套裝行程，提供平民化專屬客製化的遊艇行程，體驗遊艇休閒活動的多元樂趣。

臺灣不僅擁有豐富的海洋資源及多樣性的濱海美景，遊艇業在1980年代寫下「遊艇王國」美名，現在更是全球第四大遊艇製造國，國造遊艇在國際間備受肯定。但多數民眾對遊艇活動仍相當陌生，我國遊艇活動尚處於起步階段，為使海洋遊憩活動成為國人日常休閒活動，交通部航港局與觀光局自103年起每年共同舉辦遊艇推廣活動，帶動國內遊艇休閒活動風氣。今年在大鵬灣辦理的系列活動，精彩可期，有興趣參與活動民眾可至活動官網: https://www.dbnsa.gov.tw/Main.aspx?lang=1 報名。

航港局副局長劉志鴻表示，為帶動國內遊艇活動風氣，促進遊艇休閒產業在國內蓬勃發展。航港局除已檢討鬆綁遊艇相關法規、簡化進出港管制（關務、入出境、檢疫、安檢，即CIQS），此外，為提供更便利的泊位查詢服務，已經著手建置遊艇泊位查詢系統，編撰完成臺灣遊艇基地簡介摺頁並置於航港局官網「遊艇Go有趣」專區供免費下載（https://yacht.motcmpb.gov.tw/），歡迎多加利用。

(工商)