搶救大潭藻礁音樂會 28日凱道登場

為了搶救大潭藻礁，環保團體將於28日在凱道舉辦「428藻礁永存音樂會」。（廖德修攝）

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桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂依照慣例在上午的記者會吹響海螺。（廖德修攝）

守護大潭藻礁，在地團體每年都會舉辦「珍愛桃園藻礁健行淨灘音樂會」，今年環保團體擔心5月間可能會有環評會，將使藻礁命運步上深澳電廠的後塵，決定改在凱道舉辦「428藻礁永存音樂會」，時間是28日（周六），邀請到林生祥、羅斯容、王俊傑、巴奈、陳明章、阿吉等守護環境的歌手一同獻唱。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，2013年蔡英文尚未當選總統，甫由民進黨主席職位卸任時，曾於4月20日抵達桃園參加第2屆珍愛桃園藻礁健行活動，並親筆寫下「藻礁永存」四字，如今大潭藻礁有難，更需要小英總統出手解救。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂依照慣例在上午的記者會吹響海螺，但他強調這次不再是三聲無奈，而是感受到全國保護藻礁的力量已團結起來了。

對於中油在觀塘港外興建第三天然氣接收站的問題，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台電副總陳建益在3月31日能源、空汙與藻礁論壇提出資料，可看出扣除觀塘接收站供氣量，全國僅2022年略為不足，之後每年都是供過於求，且2022年即使加入觀塘站也是不夠，顯然沒有必要興建接收站來破壞珍貴的藻礁生態。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英強調，從2011年反對國光石化成功的例子就可看出，抗爭絕對有用。桃園藻礁已成為全民的環境運動，過去小英總統與桃園市長鄭文燦都曾說過保護藻礁，如今卻失信退卻，只有全民一起站出來力挺藻礁，才不會讓存在7000年的藻礁生態全面崩解。

潘忠政說，28日當天現場將展示270x135公分的藻礁模型，上有各種巧思編製的可愛生物點綴其間。也會把寫好的信送往凱道另一頭的總統府，邀請小英總統一起搶救大潭藻礁。

(中時)

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