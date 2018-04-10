余筱萍市議員落選 網酸：老爸又要出來罵總統了

余筱萍參加民進黨中正萬華選區議員初選今確定落馬。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
網友湧余筱萍臉書留言。（圖／取自余筱萍臉書）
網友留言酸余筱萍。（圖／取自余筱萍臉書）

余天長女余筱萍先前繼承父親衣缽首跨政壇，參加民進黨中正萬華選區議員初選，未料今(10日)電話民調出爐，在7搶4的初選中，余筱萍以0.1143的支持率奪下第5名，成了「落選頭」，確定無法出線。稍早不少網友湧進余筱萍臉書，有人支持她再接再厲，但也有人酸她「老爸又要出來罵總統了」。

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民進黨北市議員中正萬華初選民調結果稍早出爐，主打「小英栽培」的吳沛憶以0.2225民調居冠，接著是周威佑（0.1983）、劉耀仁（0.1749）、顏聖冠（0.1534），選舉前話題不斷的余筱萍以0.1143得到第5名，與陳彥丞（0.1033）、蘇緯政（0.0333）3人最終無法獲得提名。

起初余天曾不滿黨執意推派吳沛憶加入選戰，甚至不惜在黨中執會上拍桌狂譙，之後余筱萍又和吳沛憶上演大和解，使余筱萍參選之路引發不少矚目。今確定落馬，有網友在她臉書留言說：「別氣餒，再戰立委」、「不管這屆結果如何~希望妳再接再厲~不要放棄」，另也有人諷刺表示：「不用猶豫掙扎了，該去找工作囉」、「再亂貼競選海報啊！沒水準落選活該！」、「終於不用再看到有關於你們家的新聞了」。

(中時電子報)

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