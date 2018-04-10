呂秀蓮：蔡英文若禮讓柯P 我堅持到底的正當性就更強

2018年04月10日 13:37 中時 朱真楷

表態參選北市長的前副總統呂秀蓮，稍早接受廣播專訪被問到蔡英文總統在北市若繼續禮讓柯文哲，屆時呂秀蓮是否會堅持參選到底？呂秀蓮意有所指地說，選市長跟選總同不一樣，總統需要政黨提名，市長是人人可選，像柯文哲就是這樣；「她（蔡英文）讓柯文哲選，我堅持到底的正當性就會更強了」。

呂秀蓮剛剛接受廣播主持人黃光芹專訪時被問到，目前民進黨在台北市長人選的處理有兩種可能，一種就是像處理新北市一樣，由蔡英文把呂秀蓮、綠委姚文智等有意參選的人找來「談一談」，然後要大家就各自找說詞退出選舉。若是如此，不曉得呂秀蓮還會不會再堅持到底？

呂秀蓮表示，大家就等著總統怎麼發揮政治智慧，作為主席有她的權限，完全就看她一個人怎麼說，就像原本大家說有初選，結果就是沒這回事。

主持人接著問，如果民進黨決定禮讓柯文哲，呂秀蓮會接受「以徵詢為名然後勸退」嗎？呂秀蓮強調，「她（蔡英文）讓柯文哲選，我堅持到底的正當性就更強了，因為市長跟總統不一樣，總統需要政黨提名，市長是人人可選，像柯文哲就是這樣」。

主持人立刻追問「你的意思是？」呂秀蓮說，「我沒有在暗示什麼」，假設性的問題她不回答，但她就是會一以貫之，就是希望能鞏固政黨的穩定，尤其民進黨已經全方位執政了。

呂秀蓮強調，蔡英文昨天說會把意見領袖、里長找來，表示總統已經開始面對現實，也開始思考過去身邊的「策士」給的意見是不是太偏頗、脫離現實，期待未來真的能發揮政治智慧，不能繼續在雲端騰雲駕霧就決定一切。

呂秀蓮更繼續點名民進黨秘書長洪耀福砲轟。她說，洪耀福說如果民進黨在台北市提名就會變第三名，問題是，如果不提名就是第四名，變成最衰的那一個，「總統很忙，你(洪耀福)當秘書長大權在握，卻喊這種話，挫傷民進黨太多了，希望你別再喊了，昨天菊姐(陳菊)也說不要有失敗主義了」。

(中時)