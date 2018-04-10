洗鞋攻略：愛鞋控必知的球鞋清潔保養法

2018年04月10日 13:56 工商 張佩芬

「潮鞋就是要穿出門曬啊！」近年時尚圈燃起一股運動風，愛好潮鞋穿搭的型男正妹滿街跑，但變幻莫測的天氣是球鞋愛好者的一大勁敵，一旦沾染了汙漬沒有即時處理，心愛的鞋就會毀於一旦。全臺最大智能櫃公司掌櫃即日起與臺灣R8鞋履護理中心(RESHOEVN8R)合作，首次嘗試讓球鞋玩家透過智能櫃就能輕鬆享受專業保養清潔服務。

擁有近百雙收藏球鞋的林先生說：「全盛時期我有300多雙鞋，以一雙平均3500元來計算，在鞋子上花費已超過百萬。起初只是因為喜歡的球星代言，買著買著就愈來愈多，但鞋子穿髒了，不知道怎麼清潔保養，我家附近也沒有洗鞋店，現在知道可以用掌櫃送洗，對我來說真的太方便了！」

以往球鞋收藏家們都是在家附近尋找相關服務店面，但常常一店難求；掌櫃目前全臺灣佈點已達1288點，鞋迷只要在R8官網填單並完成付費後，放入任一掌櫃櫃點，即可輕鬆完成送洗；完成洗滌作業後，會再寄回指定掌櫃櫃點取回。這樣的服務觸角不但深入了社區巷弄，更滿足了鞋迷們挑剔的保養要求。」掌櫃公司通路發展處長郁采芹說。

臺灣R8鞋履護理中心發言人Alex Tien表示，電子資訊時代來臨，網際網路的普及，使傳統的運作模式受到衝擊，逐漸轉型走向多元。R8洗鞋服務有別於傳統化學洗鞋，採用獨創天然機洗清潔流程；透過與掌櫃合作，可免去過去必須面對面收取物件的模式，可以說是新鞋履洗滌時代的來臨。

(工商)