促進觀光消費！5月遊台南 住第2晚免費

台南市府推出5月住第2晚免費活動，希望遊客能在淡季時多到台南觀光，圖為運河遊船。（觀光局提供）

友善列印
中時

5月國內觀光進入淡季，為促進觀光消費，台南市政府到觀光局旅服中心行銷，宣布今年結合境內40家飯店，推出「5月來台南住2晚，第二晚免費」促銷活動，五星級飯店住宿費用換算平均一人只要1250元，活動期間從5月1日至5月31日止。

交通部觀光局長周永暉表示，他最喜歡吃的三項東西都在台南，分別是冬瓜茶、鱔魚意麵及棺材板，也邀請全國民眾一起來參加此次「五月來台南住2晚的活動」到台南吃美食賞美景。

此外觀光局將在五月下旬推出結合南部各縣市，從澎湖、台南、高雄、屏東到台東的「南灣計畫」區域旅遊推廣活動，希望促進整體觀光產業發展。

台南市政府觀光旅遊局長王時思說，去年首度結合23家飯店業者，推出來台南住2晚，第2晚免費活動，賣出1千多組，今年再次邀集台南二大旅館公會及40家飯店業者，希望能賣出2千組，吸引遊客於淡季前來旅遊。

遊客不僅享有住宿第2晚免費的優惠，憑40家活動飯店的消費發票上網登錄，還有機會抽到台南-大阪、台南-香港來回機票及住宿券等，以及45家台南美食伴手禮店家及遊樂業者祭出吃喝玩樂的各式優惠。

華航台南分公司曾仲偉總經理表示，今年四月以來台南飛大阪的搭乘率已達8成，台南飛香港的搭乘率也達到9成1，證明台南是很好玩的城市，大家可以趁此次活動在平日到台南旅遊，避開假日人潮悠閒感受台南慢活步調。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
2018遊艇推廣活動 4月14日大鵬… 台灣之美》新店碧潭國際級水舞秀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。