促進觀光消費！5月遊台南 住第2晚免費

2018年04月10日 13:47 中時 王思慧

5月國內觀光進入淡季，為促進觀光消費，台南市政府到觀光局旅服中心行銷，宣布今年結合境內40家飯店，推出「5月來台南住2晚，第二晚免費」促銷活動，五星級飯店住宿費用換算平均一人只要1250元，活動期間從5月1日至5月31日止。

交通部觀光局長周永暉表示，他最喜歡吃的三項東西都在台南，分別是冬瓜茶、鱔魚意麵及棺材板，也邀請全國民眾一起來參加此次「五月來台南住2晚的活動」到台南吃美食賞美景。

此外觀光局將在五月下旬推出結合南部各縣市，從澎湖、台南、高雄、屏東到台東的「南灣計畫」區域旅遊推廣活動，希望促進整體觀光產業發展。

台南市政府觀光旅遊局長王時思說，去年首度結合23家飯店業者，推出來台南住2晚，第2晚免費活動，賣出1千多組，今年再次邀集台南二大旅館公會及40家飯店業者，希望能賣出2千組，吸引遊客於淡季前來旅遊。

遊客不僅享有住宿第2晚免費的優惠，憑40家活動飯店的消費發票上網登錄，還有機會抽到台南-大阪、台南-香港來回機票及住宿券等，以及45家台南美食伴手禮店家及遊樂業者祭出吃喝玩樂的各式優惠。

華航台南分公司曾仲偉總經理表示，今年四月以來台南飛大阪的搭乘率已達8成，台南飛香港的搭乘率也達到9成1，證明台南是很好玩的城市，大家可以趁此次活動在平日到台南旅遊，避開假日人潮悠閒感受台南慢活步調。

(中時)