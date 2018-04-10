MLB》競爭對手低潮 林子偉拚續留大聯盟機會增

2018年04月10日 13:39 中時電子報 蔡銘仁

紅襪近況火燙的游擊手波格茲(Xander Bogaerts)傷退，把林子偉從3A拉上大聯盟，這段時間，也將成為林子偉證明自己的最好時機，美媒報導直言，林子偉雖開季沒在大聯盟，但他游擊區守備功夫了得，和波格茲是紅襪40人名單中最佳游擊手，自然成為頂替波格茲的首選。

波格茲昨對戰光芒時，為追1顆三壘區界外飛球，不慎弄傷左腳踝，當下就被抬出場；紅襪今將他放進傷兵名單，預計至少休息12到14天，空缺由林子偉補上。林子偉開季在3A出賽2場，守游擊共守18局0失誤，打擊端6打數3安、打擊率5成。

紅襪第一時間就想到林子偉，《SB Nation》柯林斯(Matt Collins)並不意外，「老實說，紅襪的選擇並不多，林子偉是唯一能頂上波格茲的人選。」柯林斯指出，林子偉春訓時，身手就備受總教練柯拉(Alex Cora)肯定，他會下3A，只是球隊想給他更多時間磨練外野守備。

林子偉預計和紐涅茲(Eduardo Nunez)、霍特(Brock Holt)，共同分攤二游守備；紐涅茲無意外會先發，另個位置該擺霍特還是林子偉，是紅襪教練團需思考的問題。林子偉內外兼修、守備一向沒問題，僅打擊有待加強，霍特開季7打數盡墨，確實給林子偉有更多機會出線。

霍特雖2014到2016年成績不俗，去年頭部受傷後，身手不復見；現階段來說，霍特跟林子偉都能守內外野，林子偉的劣勢，除了外野守備待磨練，就是大聯盟資歷較淺。若林子偉表現平平，考量資歷，加上紅襪本就有意讓他在3A加強外野守備，被下放的可能性會相對提高。

林子偉能待多久，另一個影響因素，得看動完左膝軟骨修復手術、正在復健的老牌二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)何時歸隊。派卓亞歸隊就會先發，紐涅茲可能移防游擊，而壓縮林子偉跟霍特的機會；即便這樣會削弱左半邊守備強度，但柯林斯點出現實的問題，「老將往往比較會被禮遇。」

林子偉去年破繭而出，並靠著春訓展現身手，讓柯拉對他有很高的評價。如今林子偉等到機會重返大聯盟戰場，適逢霍特狀況不佳、波格茲和派卓亞又歸期未定，他要證明價值、一拚留在大聯盟，現在是一個很好的時機點。

(中時電子報)