南韓特使勸金正恩戒菸嚇傻全場 好在她急出手解圍

2018年04月10日 13:46 中時電子報 蔡萱

金正恩和李雪主日前在平壤舉行晚宴招待南韓特使團。(圖/朝中社)

南韓在3月由青瓦台國家安全室鄭義溶率特使團訪問北韓，近日也被曝鄭義溶竟在晚宴上勸金正恩戒菸，此舉在北韓可被視為對領導人的侮辱，好在北韓第一夫人李雪主緊急救場，化解了這場讓在場北韓高官都倒抽一口氣的尷尬。

消息人士稱鄭義溶3月率領韓特使團訪問北韓時，他在金正恩於5日晚上舉辦的晚宴席間，竟當面對金正恩說：「怎麼不試著戒菸呢？這對你的健康不好」，也這讓在場的北韓前國家情報頭子、勞動黨中央委員會副委員長金英哲等官員，聞言後表情都瞬間僵住並十分驚恐地等待金正恩的回答。

不過好在此時金正恩的夫人李雪主緊急出手救場，她笑著表示：「我總是勸他戒煙，但他都不聽我的勸」，金正恩聽後也露出了笑容，讓全場陷入冰點的尷尬氛圍瞬間緩解了不少。

但據南韓媒體報導，儘管在北韓任何對領導人的勸說或是建議都有可能被視為是種侮辱，但71歲的鄭義溶可能對說出此話感到十分自在，畢竟在十分重視長幼關係的韓文化中，此話對年齡只有自己一半的金正恩說並無不妥。

其實金正恩以老菸槍形象示人早已不是新鮮事，在北韓官方媒體公布的照片中，時常可見金正恩手持香菸的舉動，甚至連視察導彈發射，也要玩命站在導彈旁抽菸，在場的其他北韓官員也都不敢制止，任他盡情叼著煙來回走動。

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(中時電子報)