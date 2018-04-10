台灣之美》新店碧潭國際級水舞秀

2018年04月10日 13:55 中時電子報 莊楚雯

新北市新店的「碧潭風景區」依山傍水是假日知名的觀光景點，去年新北市府舉辦碧潭水舞秀頗受好評，今年再度舉辦，並首次引進全台首見、國際級水舞新科技，歡迎民眾把握機會，到碧潭欣賞氣勢磅礡、光影絢麗的水舞秀。

在鴨子船上近距離欣賞水舞表演（攝影／李惠玲 提供）

此次的碧潭水舞堪稱「艱難創舉」，場地並非是封閉式水池，而是開放式的新店溪水域，包括燈光、噴頭及浮台的固定都需要更高技術；新北市政府今年更首度引進全台首見、最新的國際級水舞科技，碧潭水舞的高壓噴氣泉水柱可噴達近30公尺高度，水舞創作總監謝明勳還結合國內、外多首經典名曲，編織成6種不同風格的節目。歡迎全家大小踏青之餘，晚上還能坐下來欣賞燦爛的水舞秀！

水舞創作總監謝明勳還結合國內、外多首經典名曲，編織成6種不同風格的節目（攝影／李惠玲 提供）

黃昏時分賞水舞 別有意番滋味（攝影／李惠玲 提供）

碧潭水舞表演：即日起至4月30日，每天晚間6時至8時30分，逢整點、半點都可欣賞。

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(中時電子報)