一掌可以打死一條牛？產台上媽媽們狂說的超瞎話

2018年04月10日 13:57 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

很多婦女自然產時都會因子宮收縮而陣陣疼痛，尤其是分娩時更是痛到發狂，若將自然產的痛分成10級，分娩的疼痛指數達到最高的10級。BabyHome寶貝家庭親子網分享媽媽們在產台上痛到口不擇言、脫口說出的超瞎回憶，計有六種型態，如六親不認、無厘取鬧、暴力傾向型，還有人罵老公、喊救命、踹醫師等。

六親不認型媽媽說過的超瞎話，計有「誰敢叫我生第二胎我就殺了他」、「老公只要說任何一句話，我就說你給我閉嘴」、「痛到大叫：我現在一掌可以打死一條牛」、「死孩子，你出來老娘一定打死你」。

無厘取鬧型媽媽說過的超瞎話，計有「我要打無痛、我要打無痛，到底什麼時候可以打無痛」、「可以拿棍子打昏我嗎？」、「我不要生了、我要回家！」。

哭喊型媽媽說過的超瞎話，計有「絕對不要再生了！沒想到還是生了第二胎」、「到底生小孩幹嘛，讓我死了算了....」、「跟老公說，你以後要好好照顧自己，我快死了」、「一直在待產室狂叫救命.....」。

暴力傾向型媽媽做過的超瞎事，包括「聽人家說生產要吃蛋，我叫老公去買茶葉蛋，生完卻發現老公身上白白的，原來那顆蛋我根本沒吃，痛到拿來丟他了」。

安靜型媽媽做過的超瞎事，如「我已經痛到連話都說不出來了，倒是眼淚狂飆」、「從頭到尾連叫都沒有叫，只是老公的手被我捏烏青了」。

其他型媽媽做過的超瞎事，如「生產時不會用力，只要護士說不是這樣，我就一直說對不起，生產過程錄起來都聽到我說對不起」。

(中時電子報)