大陸愛用台灣人才？陳子鴻嘆：因為「很便宜」

2018年04月10日 13:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

大陸日前宣布31條惠台政策，要吸引台灣人才，近年來大陸歌唱選秀節目一個接一個，許多在台灣銷聲匿跡的大咖藝人紛紛往對岸發展。在大陸發展多年的資深「金牌製作人」陳子鴻說，「早年台灣人有優勢，現在大陸要用台灣人只有兩個理由，而且是很悲哀的事」。

外界好其，台灣人為何喜歡離鄉背井？製作過江蕙、張惠妹、陳奕迅等天王、天后唱片的陳子鴻接受經濟日報專訪時指出，其實大陸要用台灣人只有兩種原因，一是能力強，二是價錢便宜，如果是因為便宜，那是很悲哀的事。

陳子鴻早在2005年就在北京設分公司，他說大陸雖然收入高，但相對競爭大、壓力也大。以北京、上海的薪資結構為例，基層員工月薪約人民幣五至六千元（約新台幣22k至27k），但一級主管若沒有祭出人民幣5、6萬元（約新台幣22.5至27萬元）是請不到人的。

他也坦言，到大陸擔任大型節目的選秀評審「確實好賺」，在台灣一下午可能可以錄兩集，大陸錄一集可能就要花三天，但酬勞也比台灣高出五到十倍。「因為大陸市場大，付得起這個錢，贊助商一出手都是人民幣一、兩億元」。

陳子鴻感慨「多年前去大陸，有點名氣的音樂人就像神一樣，可是曾幾何時環境已經變了」陳子鴻說，如果自家人都不買單、沒有共鳴，去大陸也不會紅。陳子鴻認為，台灣人不要有優越或自卑感，只要你是人才，到哪裡都是人才。

(中時電子報)