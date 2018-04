UNITE With Tomorrowland夢幻盛典 首波預售熱賣中

2018年04月10日 13:54 中時電子報 綜合報導

世界上最夢幻電音盛典Tomorrowland旗下副牌UNITE With Tomorrowland今年度再次跨足台灣,與阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利、西班牙等6國一同入選UNITE,成為東亞唯一舉辦UNITE With Tomorrowland國家。此演出不僅有遠從地球另一端飛往台灣現場演出的世界級DJ們共襄盛舉,更將與比利時現場主舞台及UNITE其他6國無縫接軌即時同歡。

推出6人團體票 揪朋友支持台灣首次跨夜電音盛典

Tomorrowland一直以來都將人與人的互動以及現場體驗為主,由此而生的UNITE With Tomorrowland也是為了拉近世界距離,希望透過音樂與體驗提供樂迷更多機會能夠放下歧見,尊重多樣性,團結一致享受音樂帶來的美好。本次主辦單位推出6人團體票,想經由此機會支持UNITE With Tomorrowland的核心理念,讓朋友們可以毫無顧忌也較無經濟壓力的參與此盛典,一起以實際行動支持台灣首次,且甚至也是台北首次跨夜的音樂盛會,如此壯舉只有UNITE With Tomorrowland做到了,同時也將透過跨夜的「魔幻之鏡」環節,讓台灣與世界接軌,與世界產生連結,成為音樂聯合國一員。

團體6人票熱賣中。(時藝多媒體提供)

鮮綠草皮臨河場地 神似比利時主場環境

UNITE With Tomorrowland 本次坐落台北大佳河濱公園,場地側臨基隆河,還有大片草皮,純粹天然如比利時主場的環境一樣。現場除了有多組重量級DJ演出及「魔幻之鏡」環節等精彩演出外,同時也將創造出如同比利時「Dreamville」一樣的環境,將有飲食、文化及生活美學等體驗攤位,現場每個角落都將充斥著Tomorrowland官方設計裝飾,大佳河濱公園將幻化為讓人難以忘懷的夢幻樂園,樂迷不需遠行也如同身在比利時一般。首波預售票2,600已於3月24日開賣,現在都可於官方售票通路FunNow購票,欲詳知更多訊息或資訊公布,請關注官方粉絲專頁「時•藝•演」及加入LINE的活動官方帳號「@tomorrowlandtaiwan」。

奇幻氛圍飄散台灣,與世界聯合狂歡。(時藝多媒體提供)

演出資訊

演出時間:2018/07/28 19:00 – 2018/07/29 04:00

演出地點:台北大佳河濱公園

主辦單位:時藝多媒體、九井廣告、閣林文創、LOL International、FunNow

官方售票通路:FunNow

