影》跟陳子豪一樣 金鶯強打吞K徒手折斷球棒

2018年04月10日 14:14 中時電子報 蔡銘仁

Chris Davis just turned one bat into two bats.pic.twitter.com/O0Ir05Hu7K — Sporting News (@sportingnews) 2018年4月10日

中信兄弟陳子豪先前官辦熱身賽時，被三振一氣之下用雙手配合膝蓋，把球棒硬生折斷，讓人印象深刻，類似的畫面也在大聯盟出現，金鶯今(10日)1比7輸給藍鳥，比賽途中，金鶯強打C.戴維斯(Chris Davis)6下遭三振後，一氣之下用和陳子豪相似的動作，將球棒折成兩半。

此役扛5棒的戴維斯，前兩打席吞下1K、擊出1次雙殺打，可說是悶到極點。6下戴維斯第三度上場，2好2壞時遭外角滑球吊中，單場第二度被哈普(J.A.Happ)K掉；他情緒終於爆發，步出打擊區後，雙手握著球棒兩端、配合右膝折斷球棒，隨手把球棒丟在一旁，相當不悅的走回休息室。

這不是戴維斯第一次上演徒手斷棒戲碼；去年4月金鶯作客紅人主場時，戴維斯也是悶了整場，7上被三振後，氣得在休息室前把球棒折斷。上次折斷球棒，戴維斯4打數盡墨，那這次呢？結果同樣很糟，戴維斯換了球棒上場，8下第四打席仍未能建功，4打數繳白卷。

戴維斯開季至今，表現超低迷，此役過後，打擊率不到1成，全壘打也只有1支。金鶯跟藍鳥鏖戰到8局結束，僅1比2落後，但9上後援投手卻大爆炸，讓藍鳥靠唐納森(Josh Donaldson)的滿貫炮領軍，單局灌進5分；雙方差距瞬間擴大，金鶯最後反撲無力，1比7吞下敗戰。

(中時電子報)