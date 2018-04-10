美願供台潛艦技術 專家：為潛艦國造「開啟閘門」

2018年04月10日 15:06 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國之音10日報導說，美國政府已批准美國廠商售台建造潛艦關鍵技術所需的「行銷核准證」（marketing license），分析人士認為，美國的決定對台灣意義重大，因為這表示台灣自製潛艦的計劃朝成功的方向跨出了一大步。

美國台海安全研析中心（Taiwan Security Analysis）主任梅復興9日在接受美國之音採訪時說，雖然台灣自製潛艦還在設計階段，但美國願意讓其廠商提供台灣關鍵技術，這對台灣而言已經是重要的一步，它等於是對台灣在建造潛艦過程所需的各項技術和系統「開啟了一個閘門」。

梅復興說，在不確定美國是否同意讓美國廠商參與、協助台灣潛艦自造計劃的情況下，台灣也多方面尋求潛艦相關技術和設計來源，但一些歐洲國家礙於大陸因素，對提供台灣所需的潛艦技術並不積極，即使台灣已取得部分零組件，但潛艦建造耗時多年，未來這些國家是否能承受北京的壓力而持續提供台灣所需部件是一個未知數，而美國願意批准對台灣輸出包括戰鬥系統在內的重要技術，表示只要美國「在政策上」同意支持，台灣的潛艦計劃就可以完成，因為「只有美國才抗得住中國的壓力」。

梅復興表示，台灣自製潛艦最需要的是戰鬥系統，但過去美國顧及大陸因素一直不願放行，現在美國終於同意透過「商售」方式提供潛艦關鍵技術，也是在各種「天時、地利、人和」的條件都匯集後才水到渠成的結果。

梅復興所謂的天時地利人和，包括台灣潛艦製造已進入合約設計招標階段，美商要參與投標所剩時間不多，如果美國政府再不放行，不僅美國國防廠商將失去商機，同時美國也會對台灣發展自造潛艦項目「失去影響力」。

此外，梅復興說，川普政府國安團隊與過去歷任政府對大陸的立場明顯不同，過去在美國政府內部關於對台軍售的討論中，國務院經常都因顧及大陸壓力而持保留態度，「阻撓」美國國防廠商取得售台潛艦技術的「行銷核准證」達2年多，今年終於因為美國國防部在跨部會討論中「明確表達對台灣潛艦自造案的支持態度」，讓國務院同意批准核發廠商行銷許可。

梅復興還提到國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）的人事案，可能因新國務卿人選彭佩奧的上台而生變，也是促成這個決定的因素之一。

對於美國政府批准核發廠商台灣潛艦技術的行銷許可，曾經批評美國國務院不應擱置此案的2049項目研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）8日在他的個人推特帳號上推文說，美國在2001年4月即承諾協助台灣取得柴電潛艦，至今已超過15年以上，「美國總算遵守了那個承諾。」

全球台灣研究中心執行主任蕭良其（Russell Hsiao）也在其推特賬號上推文說，美國政府核准美國廠商參與台灣潛艦項目的行銷執照，「反映出華盛頓與台北不斷增長的信任」，也是「對變動中台海軍力平衡的一個體認。」

台灣總統府上周末證實，美國國務院已正式告知台灣駐美代表處這個決定，並稱此舉有助於台灣提升自我防衛能力，對區域安全穩定也有重要助益。

路透社8日援引國務院不具名官員的話報導說，「美國長期以來的對台軍售政策歷經7屆政府都相當連貫一致，這個政策有助於台海安全，也支持台海兩岸和平穩定的維繫。」

大陸政府9日就美國公告核准美國廠商對台灣潛艦營銷執照一事，重申反對美台之間任何軍事聯繫。

大陸國防部發言人吳謙說，大陸堅決反對美國售台武器，大陸要求美國「停止一切形式的美台軍事聯繫，停止一切形式的對台售武」，大陸軍隊「有能力、有決心挫敗一切分裂祖國的企圖」，也將採取一切必要措施捍衛國家主權安全及領土完整。

大陸外交部發言人耿爽也針對美國政府「批准向美國製造商核發對台出售潛艦製造技術的營銷許可證」，以及據報美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）可能在6月中訪問台灣的問題表示，大陸堅決反對美台官方往來及美國售台武器，希望美方停止美台官方往來和提升實質關系、停止美台軍事聯繫和售台武器，以免對美中關系和台海和平穩定造成嚴重損害。

(中時)