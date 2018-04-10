綜藝天王演藝路如馬拉松 吳宗憲數度淚崩

吳宗憲將在7／28小巨蛋開唱，回憶過往數度淚崩。（林彥君攝）

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時報周刊
林彥君
吳宗憲自認對父母沒有付出。(林彥君攝)
吳宗憲哭到中斷訪問。(林彥君攝)
吳宗憲說不出話，提筆寫下「馬拉松進場，最後一圈！！」(林彥君攝)

吳宗憲7月28日將舉辦「JACKY WU台北小巨蛋演唱會」，10日舉辦演唱會記者會，他想起1987年以歌手身分出道至今的過往，數度哽咽，忍不住情緒直接趴在桌上，他表示說不出話「能不能用寫得？」他提筆寫下「馬拉松進場，最後一圈！！」數度落淚情緒無法平復，他要藉由這次演唱會讓大家知道「我是真正的音樂人。」

他透露演唱會前會有40分鐘「諧星站上小巨蛋」，將由綜藝界50~60位好友表演，他不怕被佔到時間，開玩笑說：「不會給他們麥克風。」他為演唱會健身瘦3公斤，透露演唱會已經籌辦8個月，他會和兒子鹿西派表演Free style，他也會在演唱會帶狗兒子Bingo亮相。

有綜藝天王之稱的他，自認對父母沒有付出，「好像我有一點成績，沒有讓他們欣賞，在籌劃台北場演唱會時，也希望能籌辦高雄場讓父母來看演出。」

吳宗憲演唱會票券將於4/14中午12:00在拓元售票系統全台開賣，票價分為4500/3600/3000/2500/1500/800。

(時報周刊)

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