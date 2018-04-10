台南英語友善寺廟 雙語服務從外國人角度出發

2018年04月10日 14:25 中時 曹婷婷

來台南廟宇參拜，英語嘛也通！台南市政府第二官方語言專案辦公室與民政局去年合作試辦「英語友善寺廟」，協助9間廟宇設置廟宇簡介、抽靈籤流程、爻杯說明等雙語資訊，獲得外界高度肯定，讓外籍遊客驚艷不已，二官辦今年加碼請外籍專業人士以外國人角度撰寫導覽解說內容，提升寺廟雙語服務，預計7月上線，遊客到廟裡掃描QR Code，即可享30分鐘英語導覽服務。

二官辦主任、副秘書長李賢衛表示，英語友善寺廟試辦成效「超乎預期的好」，來訪的外國使節讚賞不已，例如，去年台南國際龍舟賽時間，市府接待的外國大使就非常喜歡雙語籤詩，爭相嘗試。鑑於想深入了解寺廟文化之外籍遊客而言，單憑英文簡介恐有不足，最好能搭配英語導覽解說，二官辦特別邀請外籍寫手駐台南1周，為9間寺廟建築特色、神祇事蹟量身打造導覽內容，後續由外國人配音。

廟方表示，過去招募英文志工困難重重，除了語言人才有限，再者，英語志工也不一定能配合遊客時間，若能提供線上英語導覽服務，是「既興奮又期待」!

二官辦表示，本次邀請外籍專業人士，包含國際知名旅遊指南《孤獨星球》作者、澳洲籍部落客等共5位，每一個外籍寫手駐台南7天，都會搭配1位英語文史導覽解說人員全程陪伴。

為何特別找外籍人士寫寺廟簡介？二官辦表示，過去習慣「從自己的角度出發」，提供「我們認為重要的資訊」給外國人，但常忽略文化背景因素，外籍遊客恐看不懂，現在「從外國人的角度出發」，由外籍寫手撰寫寺廟導覽解說內容，期待內容「更親民」，提供生動、有趣切入點，彰顯台南寺廟文化迷人之處。

孤獨星球旅遊指南作者Piera Chen表示，外國人對寺廟想像豐富，但可能因為語言隔閡，無法了解寺廟歷史脈絡及象徵意義，這次收到市府邀約感到訝異又榮幸，想不到台南如此重視整體英語友善環境營造，貼心考量使用者需求，這次導覽會以外國人能理解的深度，著墨寺廟美學、人文等層面，讓外國人以不同角度發掘台南寺廟美好。

此次參與計畫的寺廟包含台灣首廟天壇、大天后宮、北極殿、安平開台天后宮、台灣府城隍廟、祀典武廟、鹿耳門天后宮、大觀音亭暨興濟宮、正統鹿耳門聖母廟。

(中時)