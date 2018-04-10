警察兄弟檔年資差9年幸運分發同分局

2018年04月10日 14:25 中時 翁聖勳

中埔警分局兄弟檔員警許峻銘（圖左）擔任偵查工作、許哲彰（圖右）於地方派出所服務，兩人時常就個自工作經驗做分享。（翁聖勳攝）

中埔警分局兄弟檔員警許峻銘（圖左）、許哲彰（圖右）兄弟情深，唸書、工作都以對方為優先考量，做為對方的後盾。（翁聖勳攝）

你是我的兄弟!嘉義縣中埔警分局警員許峻銘、許哲彰兄弟情深，不論念書或工作皆以對方所在地為考量，個性也都熱心活潑，出社會後對人群服務工作充滿熱誠，因緣際會報考警察特考，投身警職服務人群。日前還巧合的分發到中埔警分局，對於兄弟2人返鄉能在同單位奮鬥，羨煞許多同仁，工作上優異表現更是蔚為佳話。

34歲的許峻銘長相帥氣，他說，自己個性較活潑，不喜歡一成不變的呆板生活，在海巡署服兵役期間，由於隊部隔壁剛好是派出所，所內員警建議自己可以選擇報考警察，從事具挑戰性且較有機會與人群接觸的工作，因此，退伍後順利通過特考班投入警界，至今服務也將近9年，前後歷練過新北市中和分局，台中清水分局，前陣子申請調回嘉義，目前服務於中埔分局偵查隊。

32歲的許哲彰外表清秀，過去從事齒模工作，擔任牙技師一職，因工時長加上工作內容不如己意，因而在哥哥的建議下，毅然報考警職，一次就考上，日前實務訓練選填上中埔警分局於三和派出所服務。

許駿銘、許哲彰兩人巧合的分別在統調填缺及畢業分發都選填故鄉嘉義為服務地，兩人雖服務年資相差9年，能在同1天同1梯次到同分局報到，兄弟倆異口同聲說「很幸運」

，對於有機會返鄉為在地鄉親服務，未來工作更將全力以赴，絕對不辜負大家對警察的期望。

(中時)