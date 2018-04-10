榮登富比士行善英雄榜還有他！拾荒爺30多年捐400萬

台中阿公趙文正(圖)打零工、做資源回收，收入微薄仍堅持每月捐錢做善事。(本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

曾登上「富比士」慈善英雄榜的台灣之光，台東賣菜阿嬤陳樹菊日前因身體微恙退休，外界紛紛關心樹菊阿嬤的身體狀況。事實上，台灣也有位「男版陳樹菊」，台中阿公趙文正，即使做資源回收的收入微薄，仍堅持每個月捐薪水行善，也同樣曾獲得「富比士」殊榮。

本報曾報導，為了撫養五個小孩，趙文正一肩扛起家計在鐵工廠打零工，每天下班不辭辛勞，四處做資源回收，收入微薄的趙文正，秉持行善不落人後理念，堅持每個月捐出3分之2薪水，約8000餘元，此外每天做資源回收的錢也全數捐出，30多年下來共累積捐出超過400萬元，時任總統馬英九還親自到家中表揚趙文正善行。

綜合媒體報導，趙文正從小家境清貧，35歲開始捐款幫助人，他要求自己365天「做善事不打烊」，曾有人譏笑他做回收「像狗一樣翻垃圾桶」，也不滅趙文正做善事的熱情。如今趙文正3名子女已各自成家立業，少了養兒負擔的他依舊省吃儉用，夏天不吹電風扇、等到天黑才開燈。

趙文正累積捐款超過400萬元台幣，還在家扶中心認養20多位兒童，不求回報付出，只希望受資助的孩子別像他小時候一樣過得一貧如洗。趙文正2012年登上富比士慈善英雄榜，他謙虛地說，無論有沒有得獎，都會做善事，「為了這些孩子，永不退休。」

(中時電子報)

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