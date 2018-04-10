MLB》美作家：大谷翔平長得帥 在美國也能紅

天使隊投手大谷翔平(中)被看好有明星氣質。(美聯社)

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中時電子報
天使隊大谷翔平。(美聯社)

日籍選手大谷翔平成為大聯盟開季最受矚目的人，他當時在天使與道奇之中選擇了天使，這使得「洛杉磯二哥」天使的媒體曝光度大增，導致洛城的美職第一豪門道奇隊「近20年來首次嘗到被冷落的滋味」。

棒球作家寇爾(Howard Cole)在《富比世》撰文，「你沒看錯，我告訴你，洛杉磯天使現在是比洛杉磯道奇更有趣的球隊。全是因為這個人：大谷翔平。2場勝投、3支全壘打、18個奪三振，我承認我是看衰他然後被他嚇傻的人之一。」

另一名作家史坦伯格(Leigh Steinberg)則認為「大谷翔平是個明星，他有很多可以吸引球迷、幫球隊賺大錢的特質。」

大谷首次登板是做客運動家主場，僅有14644名觀眾；但是他第2度先發是在天使主場，湧入多達44742人，這是天使今年主場最多觀眾的一戰。

史坦伯格說：「大谷長得帥又有魅力，他肯定是亞洲的明星。在南加州有超過14%是亞裔美國人，其中不少是日裔，洛城又是全美第2大市場。大谷目前透過翻譯器說話，如果他把英文學好，我敢說他在美國的前途不可限量。」

天使擁有聯盟最優秀的卓奧特(Mike Trout)，但他是個低調的人，球團還可以用得上另一個新星。大谷雖然還有很長的路要走，但他有個好的開始，畢竟這年頭要走紅成名並不是很花時間的一件事。

(中時電子報)

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