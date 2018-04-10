陳菊證實 力薦許立明代理高雄市長

2018年04月10日 14:52 中時 李義

陳菊力薦副市長許立明代理高雄市長。（李義攝）

高雄市長陳菊10日向媒體證實23日出任總統府祕書長，並將帶研考會主委劉進興及副祕書長游尚儒入府；她還說，有向總統蔡英文及行政院長賴清德力薦副市長許立明代理市長，相信他與市府團隊能勝任愉快不負所託。

陳菊在市政會議後證實23日履新，她也首度鬆口證實，除了帶研考會主委劉進興、副祕書長游尚儒及少數祕書入府外，基於市政優先考量，絕大部分優秀市政團隊留下，繼續兌現對高雄市民的承諾，她期盼市民像愛護她一樣，也繼續支持高市府團隊。

陳菊也說明，向總統蔡英文及行政院長賴清德推薦副市長許立明代理市長，但需待行政院公布。

她說，許立明許擔任研考會主委，長期在很多重要市政推動都扮演重要角色，相信他在剩下7、8個月可以勝任愉快，一定不負所託，如期如質完成對市民承諾的市政建設。

陳菊在市政會議前，向市政團隊感性告別，感謝12年不離不棄甘苦與共，她哽咽地說「等台北階段性工作完成後，退休離開公職後，她會回到高雄」並強調她的家在高雄，會在高雄任何街頭跟大家相遇，後會有期。

並要團隊完成對市民的承諾，包括鐵路地下化、雙湖公園、少康公園、亞洲新灣區、十全滯洪池等，不能因她的離開而鬆懈。

會後她感生告白，她的生命與高雄有密不可分的關係，不論是高雄事件，一生兩次的國大代表及市長選舉都在高雄，不論到先前到台北市或中央任職最終都回到高雄。尤其3次市長選舉都很艱難，獲得市民愛護、信任、栽培。

許立明聽聞陳菊公開推薦的說法，顯得有些錯愕，也一如陳菊謹守分際的態度，表示行政院未公布。

但拗不過媒體追問，他才回應，強調市府團隊共同打拚12年，默契都很好，也很清楚陳菊市長的市政價值與願景，不論由誰接職務都不成問題。

許立明說，團隊會幫菊姐完成最後任期，這不是馬拉松的最後一段，是百米賽跑的最後10米、是最後衝刺，會完成菊姐翻轉城市命運、以市民需求為本的短中長期市政規畫，包括鐵路地下化後的綠廊、205兵工廠案、捷運黃線、橋頭第二科學園區等。

(中時)