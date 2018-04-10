疾管署談「麻」頭皮發「麻」 新增今年首例德國麻疹

2018年04月10日 15:24 中時 陳志祥

近期國內爆發一連串麻疹的「麻」煩事，讓疾管署談麻疹而頭皮發麻！繼日前11例麻疹確診病例後，疾管署今（10）日公布今年首例境外移入德國麻疹確定病例，個案為南部38歲外籍勞工，目前正在住院治療中。

這名男性外勞在3月5日前往印尼，3月25日搭機返台，4月1日及3日分別出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，6日出現疑似柯氏斑及頸部淋巴結腫大，當日前往診所就醫，同日再轉至大醫院隔離就診。

由於個案於暴露期間均在印尼，因此研判為境外移入病例，為了防範疫情擴散，衛生單位已展開各項防疫調查工作，掌握62名接觸者，包括女友、室友、同事、雜貨店店員及就醫相關醫護人員與病患，預計追蹤觀察至4月27日。

這是今年國內第1例境外移入德國麻疹病例，2015至2017年國內累計14例德國麻疹病例（分別為7、4及3例），其中5例為國內感染、9例為境外移入，感染國家以中國大陸（4例）最多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，德國麻疹與麻疹的傳染途徑與發病症狀類似，包括發燒、鼻咽炎、耳後淋巴結腫大。不過，德國麻疹傳染力較輕微，較擔心的是孕婦，若是孕婦於懷孕前期感染，可能造成死產、流產，胎兒可能耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足，甚至死亡。

目前國內麻疹累計11例確定病例，5例本土感染、6例境外移入，本土群聚病例接觸者監測人數有1290人，而境外移入病例接觸者監測中的人數為1708人，加上新增德國麻疹的62名接觸者，總共3060人正在進行自主管理。

(中時)