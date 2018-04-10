日陸將舉行時隔8年的經濟高層對話

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中時

《每日新聞》報導，日本與大陸大致決定4月16日舉行部長級「經濟高層對話」，協商經貿合作等議題。這將是2010年以來，兩國時隔8年重啟經濟高層對話。今年適逢「中日友好和平條約」締約40周年，兩國盼藉重啟經濟對話改善關係。

大陸國務委員兼外交部長王毅將於4月15日訪日，故特意安排在他訪日期間舉行兩國經濟高層對話，預計兩國外交、商務及財政部長等都將參與，預計討論貿易、投資等經濟議題。

每日報導，日方可望由外務大臣河野太郎及財務大臣麻生太郎出席，陸方則由王毅和財政部長劉昆財出席。雙方將相互說明有關大陸提倡的「一帶一路」廣域經濟圈構想，以及日本推動的「自由開放的印度太平洋戰略」，並探討合作的方式。據了解，環境問題也將是主題之一。

兩國的經濟對話開始於2007年4月，是由當時的首相安倍晉三及時任大陸總理溫家寶在高峰會談中決定舉辦的，至今已舉行過3次。日本前民主黨政權，前首相野田佳彥執政時，將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)國有化的動作使得雙方激烈對立，故自2010年8月在北京舉行過經濟高層對話後，至今沒再舉行。

陸、日、韓3國高峰會談預定今年5月在東京舉行，屆時大陸總理李克強將訪日，日本安倍首相也打算在今年內訪問大陸，以促成大陸國家主席習近平早日訪問日本。

外務省相關人士透露，「雙方在經濟對話中應該不會對立，並且可望朝改善關係的方向發展吧。」

(中時)

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