單親被歧視 玉兔因「沒洗內褲」被男友媽苛責

2018年04月10日 14:57 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡允潔談起父母離異，忍不住哽咽。(圖／中天提供)

社會對單親家庭出身的孩子，總有許多歧視的刻板印象，中天《麻辣天后傳》找來藝人分享自身的辛酸經歷，「玉兔」鄭如吟透露自己偶爾不會天天洗內褲，結果男友媽媽竟對她說：「我知道妳爸媽很早就離婚，所以不知道要洗內褲」，讓她很受傷，覺得被間接罵沒家教，讓她躲到廁所大哭。

中天《麻辣天后傳》找來金寶三、陳艾熙、鄭如吟、蔡允潔分享自身辛酸經歷，鄭如吟無奈表示，一般家長可能都認為，單親家庭出身的小孩不正常，只要做錯事，就會歸咎到單親背景，她曾被某任男友媽媽觀察，她有沒有天天洗內褲，發現她沒有每天洗，就苛責她「我知道妳爸媽很早就離婚，所以不知道要洗內褲」。

她雖然想解釋，但對方不給她機會，「感覺像間接罵我沒家教」，讓她事後躲廁所大哭，哭完就收拾好東西，也和男朋友分手。而蔡允潔國中時父母離異，她坦言給她莫大陰影，她語帶哽咽說：「別人父母都是為了小孩監護權吵得不可開交，我卻沒有人要。」

因為爸爸認為男生才能延續香火，所以堅持要帶弟弟搬走，而她因為放棄學跳舞，和媽媽鬧得不愉快，更透露「高三時有被學校強制就醫，憂鬱症會做一些傷害自己的事情。」雖然當時的男友全力陪伴她，但她因為父母離異，無法相信愛情，現在她和媽媽相處已無隔閡，她也鼓勵大家若心理生病，一定要求助醫生。

(中時電子報)