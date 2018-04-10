柯文哲連任有危險 黃創夏曝藍綠最強參選人隨時可出馬壓制

2018年04月10日 14:56 中時電子報 王家禕

2018年底的九合一大選，台北市與新北市的人選備受矚目。近日，民進黨屬意徵召前行政院長、前台北縣長蘇貞昌回鍋參選，此舉也令黃創夏陡覺苦悶，並指出柯文哲的連任之路將充滿危機，因為藍綠兩黨最強參選人，隨時可出馬壓制柯文哲。

資深媒體人黃創夏以〈恭請扁丶馬回鍋參選台北市長⋯⋯〉為題，投書「1111人力銀行全民論壇」。黃創夏指出，柯文哲要當心了，因為他的台北市長連任之路，已經受到政壇「新時尚」影響，充滿危機。藍綠兩黨最強參選人，隨時可出馬壓制柯文哲。

黃創夏說，這個「新時尚」叫做「回鍋參選」。既然民進黨新北市長參選人可以派蘇貞昌回鍋參選，那台北市為何不能？陳水扁和馬英九當然也行！

黃創夏舉例，國民黨在馬英九當台北市長時，號稱泛藍人氣王，穿條短褲慢跑就迷倒師奶；陳水扁在當台北市長時，「快樂、希望」響徹雲霄，整個泛綠陣營當時充滿了樂觀和信心。

「回鍋參選」的興起，也令黃創夏苦悶。台灣已然在21世紀，放眼望去卻充斥著20世紀的老面孔，根本無法放眼未來，只能緬懷過去，在歷史灰燼中尋找失落的光榮，怎能不苦悶！這種老幹回春的時尚，不僅是對當前藍綠盤踞高位表達無言的抗議，是一種「一代不如一代」感傷的無聲吶喊，也是對那些躍躍欲試的「回鍋老肉」嘲諷性定位與評價。

(中時電子報)