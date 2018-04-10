高雄市研考會創「智慧市政儀表板」 市政透明全都露

智慧市政儀表板把市政進度全都露。（李義翻攝）

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研考會主委劉進興雖然即將離開市府隨市長陳菊入府，但市政工作不鬆懈。（李義攝）
高雄市研考會創「智慧市政儀表板」 市政透明全都露

高雄市長陳菊雖然要提前離開市府，但市政建設腳步不停歇。研考會10日公布研發打造的「智慧市政儀表板」，將市政資訊以互動式圖表呈現，所有市政資訊全都露，市民隨時可以上網查詢包括疏果魚肉當天供應價格等20項與生活息息相關的民生資訊。

市府研考會主委劉進興表示，推動智慧城市的第一步是要讓資料公開透明，「智慧市政儀表板」展示市政資訊及民眾關心的議題，包括公有零售市場資訊、A1交通事故、勞工資訊、1999派工受理案件分析、空氣監測等20項議題。

還有婆婆媽媽最關心的公有零售市場，智慧市政儀表板將市場零售價格以互動圖表呈現，水果、肉類、魚貨、蔬菜等當天供應價格及走勢一目瞭然。

智慧市政儀表板還揭露A1交通事故資料，以視覺化圖表走勢呈現，提醒民眾注意行車安全，市府可藉此提供更完善的交通規畫，降低交通事故。

包括歷年來違反勞基法的事業單位以分佈圖表呈現，避免學生打工或民眾就業時受到不良職場的危害及不平等待遇。儀表板還分析1999服務專線、派工受理案件等大數據，以熱區圖、受理分佈圖來呈現，供市府權責機關參考及改善，也讓民眾生活的更安心。

「智慧市政儀表板」未來將持續運用高雄發展智慧城市的各項成果資料，結合民眾感興趣的議題，以視覺化方式呈現，以輔助市府治理及提供便民資訊。歡迎各界至高雄市政儀表板瀏覽，一窺智慧治理的新風貌。

(中時)

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