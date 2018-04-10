嘉市北興國中17人考上嘉中科學班 佔7成比例居雲嘉之冠

2018年04月10日 15:22 中時 呂妍庭

嘉義市北興國中參加嘉義高中科學班甄選考，17名學生錄取上榜。（呂妍庭攝）

許宏至（左）和林家宇（右）一同考上嘉中科學班。（呂妍庭攝）

嘉義市北興國中參加嘉義高中科學班甄選考，17名學生錄取上榜，佔今年嘉中科學班錄取人數近7成，為雲嘉國中之冠，校長張金龍表示，自從嘉中開始招考科學班後，北興學生佔總錄取學生比率均達到6、7成以上，除意謂不只學生紮實基本功累積深厚，也是教師教學成果的展現。

北興國中今年考上嘉中科學班的學生有林品妤、許宏至、黃筠媗、陳家容、黃鴻智、許軒豪、許軒誠、李威霖、林家宇、簡恩賜、陳威佑、黃秉宏、蔡秉儒、王勁皓、林冠辰、涂耿綸、陳宥均等17人，因嘉中科學班今年簡章錄取名額特別加註錄取25名男女兼收，但單一性別保障5人，意謂女生至少錄取5位，北興就佔了2位，另備取8名，北興國中有6人備取。

其中林品妤、林家宇為普通班學生，不過兩人都十分好學，林品妤如準備科學班課業碰到問題，多半會透網路從google尋找解答。至於林家宇目前為國際交流社社長，自小在家長刻意安排環境下，林家宇參加英語多益檢定成績達965分，不過他目標是990分，要超越同樣念嘉中的哥哥。至於陳宥均為管樂班學生，主修豎笛，從小喜歡閱讀，依舊在數理科學上展露天份。

許宏至從小喜歡玩積木、動手做，對於推理相當有興趣，也讓他在考試實作項目拿下相當高的分數，加上許父是7-11店長，他常窩在用餐區或倉庫裡讀書，偶而還要幫忙打掃店內環境，非常不容易。

許軒誠是唯一沒參加補習，晚上9點半就就寢的學生，因姐姐去年考出75級滿級分，目前就讀台大電機系，只要課業有問題，一定會問姐姐。林冠辰的父親是國立大學機械系教授，自小耳濡目染下也喜歡動手玩機械。蔡秉儒得過今年張進通許世賢雲嘉南數學競賽金牌，打敗雲嘉南數學眾多好手，不過他國小時數學學業表現不明顯，直到上了國中數學才突飛猛進。

張金龍說，這群學生多數已相處3年，未來還要繼續在嘉中科學班同班3年，這一份情誼特別深厚，相信同儕間互相共學，進步一定特別快。並透露能夠錄取科學班的學生有3大特徵，一是從小養成閱讀習慣，另熱於參加動手做的課程或活動，同時還要有良好的學習環境，所以北興國中積極發展閱讀特色，豐富圖書館藏書，另學校也有自造中心、機器人、機關王及創意發明課程等，協助對科學有興趣的學生同儕彼此成長。

(中時)