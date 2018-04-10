台農業生技投資7.2億英國設廠 英投資部長親背書

2018年04月10日 15:39 中時 陳建瑜

桃園源鮮農業生計預計未來兩年內投資英國1800萬英鎊（約7.2億台幣），興建垂直農耕試驗工廠，作為跨足歐洲首站。英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）今親赴農場背書，同時也宣布，台灣漢典食品將再投資350萬英鎊（約1.4億台幣）開設連鎖外賣餐廳。

史徒華昨見證英國在台辦事處和台灣離岸風機基礎暨海事工程協會簽署合作備忘錄，讓台英未來在離岸風電有更多合作。為提倡綠色經濟，他今早在台北市政府及國父紀念館周邊騎乘Ubike，隨後更前往桃園與桃園市長鄭文燦一同參觀「源鮮智慧農場」。

源鮮智慧農場主人蔡文清因早年自身罹患肝癌，需要換肝，在等待換肝期間接觸生機蔬菜，因而痊癒，因此讓他決定投入農業生技產業，如今發展「垂直農耕」技術，並可大規模量產。源鮮成立至今9年，目前已在中國深圳設立智慧農場外，也準備投入歐洲市場。

蔡文清計畫未來2年內將在英國約克（York）國家農糧創新園區，投入1800億英鎊，設立垂直農耕試驗工廠，同時也規劃在英國巴斯（Bath）等地設廠，初估日產能約50至150公斤，預計將於2019年初建立首座大型量產廠，產量約2噸至5噸，計畫5年內，總體產量達一天20噸。

選擇英國作為主要投資地的原因，源鮮農業生物科技有限公司董事長蔡文清指出，英國的垂直農耕產業現亦處發展階段，加上英國當地市場條件深具吸引力，「英國喜歡吃生菜沙拉」，因此英國顯而易見成為他們首選目標。

史徒華參觀農場後表示，英國是台灣在歐洲最大投資目標國，台灣已有多家主要科技公司在英國投資，對我國經濟成長做出重要貢獻，不但創造工作機會，還讓台英日益密切的關係更加鞏固。

史徒華強調，很高興源鮮農業生技公司加入台灣對英投資的行列，新場就座落在約克，距離他的選區僅30英里遠，他對當地非常熟悉。此次來台，他希望傳遞一個簡單明確的訊息，「英國向世界開放商務合作」。

對於脫歐後，台英簽訂貿易協定的可能性，史徒華僅表示，英國脫離歐盟後，將和全世界重新簽訂貿易協定，目前台英貿易環境非常互惠友善，期待未來很多的合作機會。

鄭文燦表示，桃園與英國有許多淵源，包含航空城規劃是由英國公司規劃，桃園機場捷運系統是由英國公司設計施工，並且派至英國受訓；蔡英文總統也是在英國留學，希望史徒華此次來台能促進更多交流。

除農業科技廠準備進軍英國外，史徒華還宣布，台灣漢典食品公司繼去年9月在倫敦進行初步投資後，將再進一步投資350萬英鎊，擴展英國的食品生產業務，滿足持續成長的市場需求，並在英國各地開設連鎖外賣餐廳門市。

此外，英國曼恩柴油機有限公司 (MAN Diesel & Turbo) 近期為向台灣海巡署供應英國製海事引擎，曼恩5月將在高雄全面啟用全新的訓練與維修廠設備，為台灣提供更有效且即時的支援服務計畫。

(中時)