心疼！只因吃了顆開心果 2歲娃肺部塌陷

2018年04月10日 15:37 中時 倪浩倫

一旦勿將堅果吞入支氣管，得靠硬式支氣管鏡手術取出。（倪浩倫攝）

5歲以下不要吃堅果！2歲大的小君，過年時被爸爸餵了一顆開心果後，開始劇烈咳嗽、臉色發黑，經拍打後雖已好轉，卻開始莫名的持續久咳不癒，就醫檢查發現果仁碎片已掉到支氣管，導致右肺塌陷、發炎且出血，緊急透過手術取出異物，並在加護病房觀察3天才救回一命。

林口長庚近1個半月，已連續收治5名3歲以下、氣管異物阻塞的孩童，全部的病童都是在過年期間，吃到核果而導致阻塞，比過往平均每年僅7.5例「高出許多」；進一步追蹤發現，林口長庚過去15年收治的113名氣管異物阻塞病例，超過9成是因核果種子類食物引起，其中又以「花生」最常見。

收治上述病例的林口長庚耳鼻喉部助理教授級主治醫師林婉妮說，過大的堅果誤吞入氣管，會直接堵住呼吸道上方，導致缺氧而臉部發黑，此時得趕緊施行哈姆立克法，但咬碎、細小的果仁，也易產生進一步的危險。

林婉妮表示，小小孩的支氣管和吸管一樣細，只要1／4顆花生便會塞住，此時雖不會臉部發黑，但會開始長期咳嗽，沒有氣喘史者也會開始喘，且堅果因富含油脂，也易導致肺部組織感染發炎。

2歲大的小君，今年過年被爸爸餵了一顆開心果後，開始劇烈咳嗽，儘管經媽媽拍打後情況改善，但仍持續慢性咳嗽，看了數家醫師都不見起色，最終經胸部X光檢查，發現右肺已塌陷，原來是因支氣管遭堅果碎片堵住，使得空氣「只出不進」而出現塌陷，最終透過硬式支氣管鏡手術取出異物，撿回一命。

台北長庚耳鼻喉科主任辛立仁說，小小孩因臼齒未發育完成，吃東西時不易完全磨碎，加上吞嚥、咳嗽反應差，語言表達也較不清楚，容易出現誤吞和延誤診斷；他強調，小小孩也同樣會誤吞米飯，但米飯會被會被消化，後續會透過咳痰的方式排出體外，堅果等硬物則不會被消化，不透過手術取出，只會持續卡在那。

辛立仁說，支氣管異物阻塞時，幸運的，只會不斷咳嗽，有些人卻會引發膿胸、甚至敗血症，無論是硬式支氣管鏡手術、還是開胸手術，都有風險以及併發症，所以「預防重於治療」，呼籲家有小小孩的家長，5歲前絕不要餵食乾果、核果和種子類零食。

(中時)