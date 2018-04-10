政院宣布 黃煌煇擔任海委會主委 曾文生接經部次長

2018年04月10日 15:40 中時 張理國 、工商 張語羚 、工商

行政院下午宣布4月28日掛牌的海委會，主委已由行政院長賴清德核定，由黃煌煇擔任、政務副主委分別由國立台灣大學水工試驗所諮詢顧問陳陽益、及海巡署長李仲威擔任；行政院也同時證實，經濟部政務次長將由高雄市政府經濟發展局長曾文生接任。

行政院表示，黃煌煇是水利工程學者、專家。也是科技部「跨國頂尖研究中心-國際波動力學中心」計畫主持人，曾任國立成功大學校長、中華民國行政院科技會報委員、臺灣自來水公司董事、國立成功大學研究總中心主任與行政院國家科學委員會海工學門召集人等多項橫跨學術界與產業界的職務。2015年12月29日接任飛航安全調查委員會主任委員。

海委會副主委李仲威海軍中將，為海巡署成立以來首位軍人署長，曾任海軍副司令、海軍艦隊指揮部指揮官、國防部常務次長、國防部長李傑辦公室主任、國防部參謀本部參謀總長李傑上將辦公室參謀主任、海軍總部作戰署長、海軍146艦隊艦隊長、海軍131艦隊副艦隊長、總統府上校武官（李登輝時代）、海軍遼陽軍艦上校艦長。在前海軍司令董翔龍上將上任期間退伍。

至於經濟部政務次長曾文生，曾任立法院國會助理，勞工陣線高雄分部總幹事，勞工陣線文宣部主任，失業聯盟發言人，台灣智庫研究專員，行政院青輔會主任委員室專門委員，民進黨中央黨部青年發展部主任，高雄市政府市長辦公室主任，高雄市政府經濟發展局專門委員等職，現任高雄市政府經濟發展局局長。

陳陽益曾任中山大學海洋環境系教授兼主任、台灣大學水工試驗所諮詢顧問等。

(中時)