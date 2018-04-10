彰南葉稻熱病發作 專家籲及時防治

2018年04月10日 15:39 中時 鐘武達

感染葉稻熱病的稻田，大片的稻葉枯萎。（鐘武達攝）

溫差大，稻子跟人一樣都比較沒有抵抗力！彰南地區一期稻作陸續傳出感染葉稻熱病，災情不輕，台中區農業改良場副研究員廖君達10日到田間實勘時表示，氣候與管理是稻作病變的關鍵原因，但強調，只要及時防治，還是有救活的機會。

縣議員李俊諭指出，彰南地區一期稻作目前尚未抽穗，卻有不少農民陸續發現大量的稻作葉片枯萎，疑似得了葉稻熱病。由於今年的情況來得早，也較往年嚴重，農民希望能有專家幫忙找原因。

廖君達與縣府農業處技士楊智弘會同李俊諭與農民到田間實勘，廖君達說，除了水稻品種 ，通風較差的田區或秧苗過密集，水稻葉片容易出現葉稻熱病病斑，而近來夜間溫度維持20℃以上，且晨間露水殘留時間延長，也極適合葉稻熱病的發生與蔓延。

中部地區葉稻熱病通常發生在3月下旬至4月間，當水稻葉片或秧砧稻苗葉片出現初期感染型病斑，農民就應即刻進行預防性施藥，廖君達說，只要及時做好防治工作，還是可以將稻作救活，否則將造成延緩結穗及收成。

廖君達比喻說，水稻跟人類一樣，在日夜溫差大的環境，抵抗力比較弱，容易遭受病菌傳染入侵，針對葉稻熱病，建議農民可選用6%撲殺熱粒劑、75%三賽唑可濕性粉劑3000倍、40%亞賜圃乳劑1000倍、20%嘉賜三賽唑可濕性粉劑1500倍、15%加普胺水懸劑2000倍、50%護粒松乳劑1000倍或20%芬諾尼水懸劑。

(中時)