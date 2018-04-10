彰南葉稻熱病發作 專家籲及時防治

台中農改場水稻專家廖君達與彰化縣議員李俊諭會勘發生葉稻熱病的災情。（鐘武達攝）

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感染葉稻熱病的稻田，大片的稻葉枯萎。（鐘武達攝）

溫差大，稻子跟人一樣都比較沒有抵抗力！彰南地區一期稻作陸續傳出感染葉稻熱病，災情不輕，台中區農業改良場副研究員廖君達10日到田間實勘時表示，氣候與管理是稻作病變的關鍵原因，但強調，只要及時防治，還是有救活的機會。

縣議員李俊諭指出，彰南地區一期稻作目前尚未抽穗，卻有不少農民陸續發現大量的稻作葉片枯萎，疑似得了葉稻熱病。由於今年的情況來得早，也較往年嚴重，農民希望能有專家幫忙找原因。

廖君達與縣府農業處技士楊智弘會同李俊諭與農民到田間實勘，廖君達說，除了水稻品種 ，通風較差的田區或秧苗過密集，水稻葉片容易出現葉稻熱病病斑，而近來夜間溫度維持20℃以上，且晨間露水殘留時間延長，也極適合葉稻熱病的發生與蔓延。

中部地區葉稻熱病通常發生在3月下旬至4月間，當水稻葉片或秧砧稻苗葉片出現初期感染型病斑，農民就應即刻進行預防性施藥，廖君達說，只要及時做好防治工作，還是可以將稻作救活，否則將造成延緩結穗及收成。

廖君達比喻說，水稻跟人類一樣，在日夜溫差大的環境，抵抗力比較弱，容易遭受病菌傳染入侵，針對葉稻熱病，建議農民可選用6%撲殺熱粒劑、75%三賽唑可濕性粉劑3000倍、40%亞賜圃乳劑1000倍、20%嘉賜三賽唑可濕性粉劑1500倍、15%加普胺水懸劑2000倍、50%護粒松乳劑1000倍或20%芬諾尼水懸劑。

(中時)

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