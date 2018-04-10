國稅局保全不滿民眾亂停車吐口水 賠5500元

雙方5500元達成和解。(蔡依珍翻攝)

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楊姓保全吐口水模樣被不斷電電眼清楚拍下。(蔡依珍翻攝)
保全指出姚姓民眾的車子佔到另一個車位。(蔡依珍翻攝)

好貴的兩口口水！北區國稅局楊姓保全不滿姚姓男子9日開著BMW一車強佔2格位，又態度不佳，竟在姚車的前後擋風玻璃吐口水，姚男取車時發現，調閱不斷電「電眼」清楚拍下吐口水畫面，一怒之下報警，楊姓保全坦承失控，道歉並賠償5500元洗車美容費，雙方才達成和解。

姚姓民眾指控，9日到北區國稅局，停在警衛室旁的停車格，楊姓保全發現告知是長官預留車位，姚認為已經有第一格放著三角錐，回話：「我5分鐘後就出來！」隨即匆忙去辦事，出來後發現楊男在車前徘徊，一看竟發現前引擎蓋、後行李箱玻璃都有唾液在滑動下溜。

姚姓民眾反問楊男未果，使出大絕：「我車子會熄火錄影！」並找來國稅局和保全公司主管、報警，最後雙方在派出所協調，楊男道歉並允諾賠償5500元的洗車美容費，雙方達成和解。

楊男坦承失慮，表示因第一格有摩托車和腳踏車，因此在第二格車位中間放三角錐，但姚男卻跨越到第二格車位、且態度不佳，他一時氣不過才會鑄下大錯，對方一度開口索討2萬元大美容費，協調後才減少，未來會更審慎行事。國稅局官員也說，保全要維持公家機關形象、奉命行事，也很辛苦，呼籲民眾不要對他們不禮貌，目前也增加三角錐，避免爭議再起。

(中時)

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