國泰NBA 3x開戰 兩屆灌籃王登台勉青年追夢

傑森‧理查森(Jason Richardson)4月12日前往中國文化大學校園宣傳。(NBA官方提供)

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中時電子報
傑森‧理查森(Jason Richardson)4月12日前往中國文化大學校園宣傳。(NBA官方提供)

兩屆NBA灌籃大賽冠軍傑森‧理查森(Jason Richardson)，今年將造訪台灣為國泰NBA 3x三對三籃球賽站台，除了將赴文化大學與球迷近距離接觸，傳授技巧，更鼓勵熱愛籃球的熱血青年勇敢追夢。

國泰NBA 3x三對三籃球賽預賽將於5月12日至7月22日巡迴六區開打，4月12日理查森將受邀出席記者會展開系列宣傳活動，並與國泰金控資深副總孫至德、NBA台灣區副總裁兼總經理高培明(Bimal Kapoor)一同參觀台北NBA Store。

理查森2001年選秀會中第一輪第5順位加入金州勇士，2002年入選NBA年度最佳新秀第一隊，更蟬聯2002、2003年兩屆NBA灌籃大賽冠軍，2015年退役。

NBA台灣區副總裁兼總經理高培明表示，「自2011年和國泰金控合作以來，台灣的籃球風氣有著驚人的成長。」也樂見潛力球員，藉著國泰NBA 3x實現籃球夢。

2018國泰NBA 3x共分一般組、菁英組，各區預賽5月12至13日台北實踐大學、5月26日明志科學、6月2日吳鳳科大、6月10日中原大學、6月17日高雄醫學大學、7月1日逢甲大學，7月20至22日信義區香堤廣場進行總決賽，一般組和菁英組的男、女冠軍隊將獲NBA美國之旅。

(中時電子報)

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