掰了「女F4」 劉樂妍炫胖到J罩杯秀照證明

2018年04月10日 15:36 中時電子報 蔡曉婷

劉樂妍透露發胖腫到J罩杯。（圖／取自劉樂妍微博）

劉樂妍回覆網友留言。（圖／取自劉樂妍微博）

劉樂妍曬訂單截圖證明沒說假話。（圖／取自劉樂妍微博）

前女F4團長劉樂妍近年來赴大陸發展，常在微博分享生活點滴的她，今(10日)稍早自爆幸福肥大發福，現在的她不只F罩杯，連J罩杯內衣都能合適穿下，讓她驚覺自己「怎麼胖成這個樣子」，揚言從今天起要開始絕食、運動，還和大陸網友抱怨：「都怪大陸東西太好吃，都是你們的錯，你們要負責」。

劉樂妍今早說因為最近胖太多，舊的內衣都穿不下，於是她就在淘寶買了幾件新內衣，又因尺寸不太確定，於是她I、J罩杯的都買了，想說如果太大，以後懷孕時也可穿，沒想到貨到試穿時發現自己「80J都可以穿了，而且剛剛好」。

驚覺自己腫的不成人形，讓劉樂妍在微博上說：「不要再給我買吃的了，我求你們，我真的胖的沒有衣服穿了」，還笑說自己果然不適合過好日子，「我突然開始懷念，剛來北漂兩三天吃一次飯的日子」。

對此，網友虧劉樂妍：「這是在炫耀胸又大了嗎？」、「易胖體質」，她也回說：「真的我好容易胖」，還怪都是大陸食物太美味，有人說：「太大不好看太小不好看，C或D剛好」，劉樂妍則說：「那是我小學的尺寸了」，也有人不相信他說的，她便曬出訂單截圖證明自己確實買了新的J罩杯內衣。

(中時電子報)