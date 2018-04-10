露鳥逗智障女？鄧佳華公布「下體照」還原真相

2018年04月10日 15:47 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

鄧佳華(左)與AV女優濱崎真緒(右)自拍照。(圖/翻攝自鄧佳華臉書)

網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華遭網友爆料指出，一年多來不斷用不雅言語私訊她輕度智障的女兒，甚至傳下體照騷擾她。鄧佳華今天凌晨在臉書公布兩人鹹濕對話截圖及對方傳的大膽下體照，澄清是遭對方設計，強調生殖器照片是對方傳的，不是他。

這名女網友在臉書《爆料公社》指控鄧佳華，私訊給她輕度智障的女兒說「我愛妳」，不但約她「一起逛街」，還問她「第一次是甚麼感覺？」、「我們甚麼時候可以愛愛？」、「我要舔你的下體」、「我很大」、「你能拍下面嗎？」…等言語騷擾。

鄧佳華公布對話截圖。(翻攝自鄧佳華臉書)

鄧佳華公布對話截圖及對方傳的「下體照」。(翻攝自鄧佳華臉書)

女網友指出，鄧佳華先傳了裸上身的照片，接著竟傳下體照給她女兒。不過，鄧佳華事後也在《爆料公社》貼出兩人對話內容截圖，澄清是對方先傳了下體照，並要求他傳生殖器照片；但鄧佳華傳了裸上半身的自拍照後，對方就說：「我不想跟你聊了」、「好無聊」。

超鹹濕對話截圖讓網友嘖嘖稱奇，紛紛留言「兩個都一樣變態」、「我到底看到了什麼？」、「這是智障對智障吧」、「佳華的春天…」、「感覺像是開新帳號跟自己聊天」、「照片別碼啊」、「傻眼無極限」。

(中時電子報)