露鳥逗智障女？鄧佳華公布「下體照」還原真相

露鳥逗智障女？鄧佳華公布「下體照」還原真相。(圖/翻攝自鄧佳華臉書)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
鄧佳華(左)與AV女優濱崎真緒(右)自拍照。(圖/翻攝自鄧佳華臉書)

網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華遭網友爆料指出，一年多來不斷用不雅言語私訊她輕度智障的女兒，甚至傳下體照騷擾她。鄧佳華今天凌晨在臉書公布兩人鹹濕對話截圖及對方傳的大膽下體照，澄清是遭對方設計，強調生殖器照片是對方傳的，不是他。

這名女網友在臉書《爆料公社》指控鄧佳華，私訊給她輕度智障的女兒說「我愛妳」，不但約她「一起逛街」，還問她「第一次是甚麼感覺？」、「我們甚麼時候可以愛愛？」、「我要舔你的下體」、「我很大」、「你能拍下面嗎？」…等言語騷擾。

鄧佳華公布對話截圖。(翻攝自鄧佳華臉書)
鄧佳華公布對話截圖及對方傳的「下體照」。(翻攝自鄧佳華臉書)

女網友指出，鄧佳華先傳了裸上身的照片，接著竟傳下體照給她女兒。不過，鄧佳華事後也在《爆料公社》貼出兩人對話內容截圖，澄清是對方先傳了下體照，並要求他傳生殖器照片；但鄧佳華傳了裸上半身的自拍照後，對方就說：「我不想跟你聊了」、「好無聊」。

超鹹濕對話截圖讓網友嘖嘖稱奇，紛紛留言「兩個都一樣變態」、「我到底看到了什麼？」、「這是智障對智障吧」、「佳華的春天…」、「感覺像是開新帳號跟自己聊天」、「照片別碼啊」、「傻眼無極限」。

(中時電子報)

鄧佳華在爆料公社公布對話截圖。(翻攝自鄧佳華臉書)
台灣人變「便宜貨」？陳子鴻嘆：悲哀
臉書個資被盜了嗎？一張圖教你看懂
彰南葉稻熱病發作 專家籲及時防… 第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」 新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。