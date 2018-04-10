資策會執行長于孝斌偷腥？前妻舉證控訴通姦閨密

2018年04月10日 15:40 中時電子報 張國欽

資訊工業策進會31日舉行新任執行長交接典禮，由董事長李世光（中）監交，現任執行長劉仲明(左)正式將印信交給新任執行長于孝斌（右）。中央社記者鍾榮峰攝 106年10月31日

資策會執行長于孝斌被前妻Grace爆料通姦閨密；閨密的老公也跳出來痛批于孝斌毀掉他的人生。

根據《鏡週刊》報導，Grace和于孝斌2005年因工作交往結婚，定居美國馬里蘭州，育有1名10歲的女兒，夫妻倆與閨密及其丈夫劉姓男子，是相識多年好友，兩家人也常常一同出遊，某日閨密帶女兒到Grace家中玩，卻和于孝斌訴苦自己得了憂鬱症，右手臂也因為打電腦造成網球肘疼痛，沒想到于孝斌竟然當著Grace面，主動說自己學過按摩，接著就動手為閨密按摩手臂和脖子，甚至還對Grace說：「妳看人家多會忍耐，都不喊痛。」

Grace表示，2016年耶誕假期，兩家人一起去佛羅里達遊玩，由於要開13個小時的車程，於是輪流開，沒想到輪閨密老公劉姓男子開車時，坐後座的于孝斌，竟以要幫頭痛的閨密按摩為由，要Grace坐到前座，和Grace的閨密在後座休息按摩，時間長達10個小時。

劉姓男子表示，當時看到于孝斌的舉動，那趟旅程他很不高興，也和太太爭吵，後來懷疑太太有問題，在家中裝監視器，果然拍到于孝斌進出他家，甚至還只穿了條四角褲，沒想到太太不但不承認，還要趕走他，他不願意離開，太太還報警，聽證會上又說要殺她、強姦她，讓他覺得備受打擊，因此他痛批于孝斌毀了他的家庭，讓他失去房子，妻子和小孩監護權。

Grace還跨海向《蘋果日報》控訴表示，于孝斌在美國和我的已婚的閨蜜通姦，導致夫妻倆去年5月離婚，後來為了回台出任資策會執行長職務，甚至拋棄對女兒的監護權。

Grace哭泣說：「他可以不要我，但怎麼會不要女兒？過去他失業，雖然知道他每月還是有領軍人終身俸6萬多元，我們都還是配合他省吃儉用，冬天不敢開暖氣，房子壞了捨不得修，他要我出一半家用我也二話不說…結果提到監護權，他完全不考慮就放棄，現在才知道他是要趕回台灣做月入30萬元的工作，還說沒空探視女兒，要她自己到台灣找他，我女兒才10歲耶！」

Grace還提供多段監視器影像，證明于孝斌曾和閨蜜親密互動，其中一段片是于孝斌與閨蜜在餐桌旁對坐相擁許久，後來兩人都站起身面對面深情擁抱，于還親吻閨蜜脖子，第二段則是于孝斌緊靠著裸露香肩及手臂的閨蜜，幫她按摩紓緩，後來閨蜜肩上背著包包，看似要出門，兩人面對面擁抱接吻數次，最後才依依不捨地分開。

第三段先是于孝斌穿著長袖高領上衣，下半身僅著四角內褲，從樓上走下來到餐桌拿電腦上樓；2個小時之後，于與閨蜜都在餐桌旁，閨蜜很自然地一屁股坐在于的腿上，雙手勾住于脖子，還不時輕撫他的臉頰，兩人將臉靠近交談，邊講話邊親吻，看起來感情相當親密。

(中時電子報)