第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」 新二代陪媽媽回越南

2018年04月10日 15:38 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會將於4月28日在中華電信學院板橋所舉辦第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」交流分享會，呈現五組新二代與台灣大學生的蹲點團隊自1/21至2/05，回到新二代母親的故鄉「越南」蹲點所拍攝的紀錄影片與心得。

2018年「蹲點‧台灣」邁入第十年，中華電信基金會首度辦理「蹲點．台灣．心南向」計劃，以越南為主。沿續「蹲點．台灣」的精神，由新二代、新住民與台灣大學生組成五組蹲點團隊，回到新二代母親的故鄉「越南」，蹲點兩週體驗當地生活，並記錄拍攝出自己視角中的越南。

五組新二代同學們透過兩週的越南蹲點生活，與母親家鄉的親人重逢與相處，產生了許多的感觸與想法。翊庭的母親來自越南，她對於兒時父母離異，媽媽不在身邊，有著許多的不諒解；透過越南蹲點，更加地瞭解母親與外婆家的故事，讓自己與媽媽的關係做了和解。子斌經過兩週越南蹲點，才第一次知道外公參與過越戰，經歷過生死交關，也對外公油然地產生敬佩，並希望未來可以跟外公外婆有更多的連結。而在越南有一群從小定居的新二代，面臨失去台灣國籍、又無法取得越南國籍的困境。千萍的表妹，海燕，就是一個例子；海燕一歲時被離婚的媽媽帶回越南，從此在越南長大唸書，但中華民國國籍已經失效的海燕，即將面臨如何讀大學的窘境。

新二代開心與外婆相聚。(中華電信基金會提供)

新二代返回越南蹲點，既是旁觀者，也是故事中的主角。新二代像是到了一個陌生的地方，但那裡卻有著自己的家人；自己身在蹲點的故事裡，卻又透過攝影機，抽離出來觀察每一個人的互動。這些精彩又獨特的故事，都會在4月28日的「蹲點‧台灣‧心南向」交流分享會上完整呈現，蹲點同學們也將現身說法，親自說說越南這一趟蹲點旅程對他們的深刻影響。分享會上也特地準備了越南風味的茶點，讓現場來賓們可以輕鬆地欣賞成果與聚會交流。

第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」交流分享會

時間：4/28(六)14:30-16:30

地點：中華電信學院板橋所 綜合大樓G100教室(新北市板橋區民族路168號)

(中時電子報)