以色列將出售提升型F-16戰機予哥倫比亞

2018年04月10日 16:07 中時電子報 喻華德

據詹氏防務9日報導，資深軍事消息來源向詹氏表示，埃比特系統(Elbit Systems)及以色列航太(IAI)已提議，提供以色列空軍(IAF)剩餘的洛馬F-16A/B Netz及F-16C/D Barak戰機予哥倫比亞。

以色列航太幼獅式戰機

此提議包含貯存中和即將退役的機體，瞄準達成哥倫比亞空軍需要12至18架先進戰機以取代現役以製幼獅式(IAI Kfirs)戰機。

據詹氏消息來源，以色列國防廠商會以延壽(service-life extension programme)的方式更換結構件(structural parts)，並升級航電及引擎，使這批F-16戰機達到「接近第50批次」的標準。

據英文維基百科資訊，哥倫比亞在1989年簽約，1989至1990年間引進13架前以色列空軍的幼獅式戰機，含12架C.2型(單座)及一架TC.2型（雙座），這批飛機之後性能提升至C.7型。2008年增購24架前以國空軍的的幼獅式戰機，據信為C.10型。首批增購的幼獅式在2009年交機，是2007年合約的一部分，這份合約除了升級所有現役機種之外，也包含提供額外的幼獅式戰機，為C.10至C.12構型。

2009年7月20日，一架由以色列飛行員操作的幼獅式戰機在試飛( refresher flight)完後降落時衝出跑道清除區，飛機全毀，22日IAI聲明事故原因是未具體說明的「人為失誤」，決定將賠償一架幼獅式戰機，並繼續交機。

2013年11月1日，哥倫比亞空軍2架幼獅式攔截一批入侵哥國空域的俄羅斯空軍Tu-160熊式轟炸機，這批飛機由委內瑞拉起飛。

幼獅式戰機的使用國共有美國、哥倫比亞、厄瓜多、斯里蘭卡。

(中時電子報)