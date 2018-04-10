古坑螢火蟲季開跑 一起找真愛密碼

2018年04月10日 15:55 中時 許素惠

雲林縣古坑華山螢火蟲季開跑，咖啡業者徐之敏推出Q版螢火蟲咖啡。（許素惠攝）

雲林縣古坑華山螢火蟲季開跑，業者徐毓涵研製出咖啡髒髒包。（許素惠攝）

「舞動螢光．愛的密碼」雲林古坑螢火蟲季開跑，今年氣候適宜，華山地區螢火蟲數量比去年增加2至3成，預計1周後進入全盛期，地方蓄勢待發準備迎接「螢迷」，咖啡與民宿祭出許多好康，推出螢火蟲咖啡，還有時下最夯的咖啡髒髒包，而居民也總動員加入服務行列，要讓遊客在螢光閃爍下找到真愛。

華山國小附幼小朋友以「火金姑娶親」舞劇呼應今年「舞動螢光．愛的密碼」主題，希望遊客來賞螢、喝咖啡、吃風味餐、遊古坑山水，可以找到真愛，並且終成眷屬。

古坑鄉長黃意玲指出，古坑華山孕育豐富的自然生態資源，螢火蟲即是一項指標性的物種，每年4至5月螢火蟲盛季，夜精靈閃爍飛舞，將山林點綴得更美麗。

雲林縣議員賴明源說，遊古坑是感性與知性之旅，能了解螢火蟲等各種生物的一生，對保育認知更深層。

為了迎接全國「螢迷」，華山總動員，除了勞動部雲嘉南分署提供多元就業人力外，居民也加入服務行列，小朋友會利用假日課餘當小主人接待來客，民宿和咖啡業者準備就緒，非但有許多住宿優惠，也推出Q版螢火蟲咖啡，而時下最夯的髒髒包，也被業者徐毓涵加入咖啡元素，咖啡髒髒包賣點十足。

雲林縣華山休閒產業促進會理事長沈漢緯指出，今年螢火蟲季自4月14日至5月20日，平日採預約制只有一個梯次，晚間6點至6點50分影片欣賞，7點出發賞螢；周五至周日為3個梯次，6點至6點50分影片欣賞，7點後每15分鐘一梯次，每梯次人數為20-30人，住宿可免費賞螢。

沈漢緯指出，社區有專業生態解說員帶領民眾以尊重土地、愛護生物的欣賞角度，教導大家如何以最小的傷害進行生態觀察與欣賞自然生態，共同維護生態永續。

活動費每人250元，內含100元的華山休閒區內店家消費扺用券、場地保險費、場地維護清潔費、生態講師導覽費及賞螢紀念小物一份，國小以下兒童免費。報名方式：華山休閒產業促進會粉絲頁google表單，咨詢專線：05-5900488，05-5900058。

(中時)