不吃施壓那套！陸擴大開放貿易 官媒稱它不適用

2018年04月10日 15:45 中時電子報 楊幼蘭

中國大陸國家主席習近平10日在博鼇亞洲論壇開幕式上，宣佈了北京擴大開放一系列新措施，如大幅度放寬市場准入、加強智慧財產權保護，以及降低汽車進口關稅等，並再度明確宣示，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大！

不過習近平演講結束後才過了1小時，官媒《人民日報》隨即發表評論說，這些新措施將惠及不少貿易夥伴，但不適用於那些「違反世貿規則，動輒對別國發動貿易戰的國家」。

評論指出，在中美貿易摩擦白熱化的背景下，也有人心存疑慮：中國擴大開放的新措施是不是不得已而為之，甚至有人別有用心地拋出「美國施壓成功了！」的論調。

評論指出，在一些人眼中，「中美貿易摩擦——美方施壓——中方妥協——中方推出擴大開放新舉措」足以自圓其說。但文中強調，從大幅度放寬市場准入到主動擴大進口，北京早有安排。

文中強調，3月中國大陸「政府工作報告」就已提出，要擴大電信等領域開放，調降汽車及部分消費品進口關稅，並強化智慧財產權保護。而這是中方根據自身發展需要，自行推出的擴大開放新措施。但「有些人非要把中國的戰略抉擇，和當下的中美貿易摩擦背景掛鉤解讀，這種罔顧事實的自行腦補，可以休矣」。

文中並指出，北京對進一步擴大開放自有堅持，中國的對外開放步伐自有主張，訴求與節奏。擴大對外開放絕不會以犧牲中國大陸的國家利益為代價，「誰也不能指望今天的中國會在外部施壓下無節制、無原則地門洞大開」。

(中時電子報)