圖輯》美海軍陸戰隊新武器：反無人機大砲

美軍上月底測試了一種外型相當科幻的新武器，是由英國OpenWorks Engineering公司開發的Sky Wall-100反無人機大砲。(圖/美國海軍、推特@USNINews)

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中時電子報

英國OpenWorks Engineering公司開發的Sky Wall-100反無人機大砲。(圖/OpenWorks Engineering官網)

美海軍陸戰隊上月底舉行城市先進海軍技術演習(UAS Technology during Urban Advanced Naval Technology Exercise 2018)，測試了一種外型相當科幻的新武器，是由英國OpenWorks Engineering公司開發的Sky Wall-100反無人機大砲。

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根據《美國海軍學會新聞》(USNI News)報導，英國OpenWorks Engineering公司市場總監James Cross介紹說，這款反無人機大砲大約在3年前開始研發。可以用於商業用途和打擊恐怖主義等。採用便攜式設計，重量約11.3公斤，主要以單兵肩扛式為主，也可以安裝在車輛使用。

反無人機大砲的操作相當簡便，它可以發射一張長達120公尺的網，捕捉敵軍的無人機。

這款反無人機大砲是一種壓縮空氣推進的槍式發射器，配備有智慧瞄準器。這款大砲全長約1.3公尺，槍身後面裝備有壓縮空氣罐。

反無人機大砲的迫擊砲彈。(圖/OpenWorks Engineering官網)
英國OpenWorks Engineering公司開發的Sky Wall-100反無人機大砲。(圖/OpenWorks Engineering官網)
英國OpenWorks Engineering公司開發的Sky Wall-100反無人機大砲。(圖/OpenWorks Engineering官網)
英國OpenWorks Engineering公司開發的Sky Wall-100反無人機大砲。(圖/OpenWorks Engineering官網)

當反無人機大砲鎖定目標以後，會發射一枚內帶捕捉網的智慧砲彈，接近無人機時再自動展開並攔截它。當Sky Wall-100捕獲無人機以後，還能夠以容器釋放自動降落傘，將它完整帶回地面，以便專業人員進行後續調查。

美軍稱未來城市空戰中將出現越來越多無人機，因此海軍陸戰隊需要一套新的反無人機科技，具有定向干擾的能力，目前軍隊正在測試這種反無人機的新技術。

(中時電子報)

文章來源：Marines Experiment With New Technology Concepts for the Urban Battlefield

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