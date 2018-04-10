書記官遭職場霸凌輕生？士林地院急撇清

2018年04月10日 16:04 中時 李文正

臉書社團「靠北書記官」指士林地院一名書記官因遭受職場霸凌想不開而輕生。（翻攝自網站）

曾擔任士林地院書記官的方姓女子，2016年間與法官不合選擇離職，連續2年都應徵想要回任，上月21日面試時，口試委員問，如果像之前一樣搭配不來，會不會離職，方疑似遭受刺激，隔天在自宅上吊自殺，留下失智的母親1人，士林地院發新聞稿表達對她輕生感到不捨，但並未惡言相向，反駁臉書社團「靠北書記官」所述。

「靠北書記官」po文指出，士院民事庭一位書記官和法官相處得不好，法官還拿法典摔桌子，她撐不下去就離職，之後還考上3等書記官特考，未料3月21日面試，民事科長用尖酸苛薄言語刺激她，隔兩天就傳出上吊自殺的消息，4月2日榜單上，她名字排在候補名單，意思是果然沒有錄取。

臉書貼文5問書記官長、民事科長，包括遭受職場霸凌，是否會提供協助？科長是否會用尖酸刻薄語氣和同仁說話？面試言詞為何等？任意對底下人言語霸凌？文末「清明時節，各位長官們，體制內的冤魂，是否入夢？」

士林地院回應，50歲方姓書記官當初離職是要照顧年邁的母親，2017年6月招考書記官，已經通過初審、打字測驗，卻當場表明放棄，並未說明理由，直到此次面試，針對是否能夠久任，她回答：「會更成熟的處理，但還是有自己的理想和信念。」之後還與其他熟識的書記官聊天，並沒有異狀。

士院澄清，口試委員有庭長、書記官長、民事科科長、刑事科科長共4人，問題是想要了解「如果錄取後，又無法搭配的法官，像上次一樣，會不會離職？」目的是要確認錄取者到職、是否能久任，並未以尖酸刻薄之用詞惡言相向，該名書記官也沒有情緒上的反彈，順利完成口試，4月2日公告是依照甄審會議紀錄，7名面試人員方排名第5，為備取第2名。並強調，以此種方式結束年輕寶貴的生命，深表惋惜與不捨。

警方調查，23日早上，方女原本與外勞、母親同住，方女擔任律師的哥哥發現妹妹在家中儲藏室內上吊自殺，並留下紙條，寫到「我生病了，對不起家人，要前往極樂世界，希望哥哥能照顧母親」，並未提到生病是何種疾病。

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(中時)