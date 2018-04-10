每7人1老人 內政部：台灣正式邁入高齡社會

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我國65歲以上老年人口占總人口比率在今年3月底達到14.05％，等於每7個人中就有1個是老人，台灣正式宣告邁入「高齡社會」，如何維護高齡人口的生活品質與尊嚴，以及因應老化社會帶來的青壯年照顧及扶養負擔加重和少子化現象，是政府持續努力的重要目標。

內政部表示，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7％時稱為「高齡化社會」，達到14％是「高齡社會」，若達20％則稱為「超高齡社會」，我國老年人口比率在82年便超過7％，進入高齡化社會，而後受到戰後嬰兒潮世代陸續成為65歲以上老年人口影響，我國老年人口自100年起加速成長，並於去(106)年2月首度超過幼年人口（老化指數達100.18），直至今年3月，我國65歲以上老年人口占總人口比率達14.05％，正式邁入高齡社會。

內政部指出，從各縣市老年人口比率來看，亦可看出高齡縣市從100年的3個增加至107年3月的15個，顯示人口老化迅速，再依各縣市排名來看，以嘉義縣老年人口所占比率最高為18.61％，而六都中則以臺北市老年人口所占比率最高為16.58％，影響青壯人口外流或低生育率的因素很多，包括工作機會、社會福利、醫療資源、交通及房價等。

相較於亞洲各主要國家，我國老年人口比率僅次於日本，而與南韓相當，又依國家發展委員會中華民國人口推估（105至150年）資料顯示，我國由高齡社會轉為超高齡社會之時間僅8年，預估將較日本（11年）、美國（14年）、法國（29年）及英國（51年）為快，而與韓國（8年）及新加坡（7年）等國之預估時程相當，於2015至2060年間，我國老年人口比率，將從圖中國家最低之列，成為高於其他國家，反映出我國老化速度的嚴重程度。

(中時)

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