不吃不行！「通化夜市」5家隱藏版美食報你知

不吃不行！「通化夜市」5家隱藏版美食報你知。（圖／IG@hb6122、yuan.411）

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中時電子報
黃绣雅／文、／編輯

夜市可算是台灣的特有文化之一，而通化夜市則是台北市屬一屬二的知名觀光夜市，無論是在地人推薦同時也是各國觀光客來台北必逛的熱門景點。

到通化夜市都會去品嚐什麼美食呢？17直播主-孫卉彤就要帶大家品嚐五家來通化夜市必吃的隱藏版美食！

妹妹想吃-不吃不行！「通化夜市」隱藏版美食報你知- 17提供最新最夯的即時影音。（影/17video YouTube）

✿老李牛雜

湯頭很清甜根九層塔的味道融合在一起，料多又實在！牛筋很肥美、咬勁十足，直接在嘴裡化開，搭配上店家附的豆瓣醬與薑末，又有另一種不同的滋味。重點是可以無限續湯！是吃貨首選阿。

小菜 蔡（@smallvegetables）分享的貼文 張貼

✿駱記小炒 米其林推薦美味

沙茶香恰到好處，加辣會讓人停不下來！不知不覺就吃完了。其他快炒也很推薦，要減肥絕對不能輕易嘗試。

Chia Hui Lin（@hb6122）分享的貼文 張貼

✿御品元傳統手工元宵　桂花綜合湯圓

湯圓的皮超級Ｑ，搭配店家的桂花蜜，淡淡花香讓口感更有層次。冰火二重天的暢快感！湯圓內餡濃郁且不膩，超好吃！

rakubaby（@rakubaby）分享的貼文 張貼

✿必排隊地瓜球

隱藏版的地瓜球，想吃？網人多的地方走就對了！外酥內Ｑ，咬下去不是空包彈很紮實！真的有再吃地瓜的感覺！

Yi-show Ye（@ssshhooww）分享的貼文 張貼

✿上海生煎包

要把生煎包煎到表皮酥脆並不容易，咬下一口非常多汁！麵皮也處理得很好，不需加任何調味料就夠味了！真心大推！

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