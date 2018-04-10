蘿莉「試膽團」 替《厄夢娃娃屋》衝人氣

2018年04月10日 16:05 中時 潘鈺楨

驚悚電影《厄夢娃娃屋》今日舉辦媒體試片，電影裡詭譎的娃娃屋場景不僅叫觀眾緊張，少女姊妹花更成為禁臠，不但被打扮成真人娃娃飽受驚嚇，受虐也不敢哀嚎，更得想辦法逃出惡夢的囚禁。好萊塢嫩妹新秀艾米麗雅瓊斯與泰勒希克森不僅半數時間都花容失色，甚至被變態嚇到漏尿，畫面令人虐心。

8歲一出道就演出安海瑟薇《真愛挑日子》的艾米麗雅瓊斯（Emilia Jones），如今已經出落得亭亭玉立，這次在《厄夢娃娃屋》裡飾演有豐富想像力，熱愛寫作的蘿莉妹，略帶羞澀的性格跟金髮姐姐不同，蘿莉姐則由在《惡棍英雄：死侍》裡僱用萊恩雷諾斯去教訓別人的泰勒希克森（Taylor Hickson）演出。劇組也找來陸續在影集《少狼》、《萬惡高譚市》裡有亮眼表現的克莉絲朵里德（Crystal Reed）擔綱這個亮眼又擁有幸福一切的女作家，但她卻赫然覺醒表象的完美竟是一個逃不出去的枷鎖，她始終困在自己的惡夢裡面！

電影中少女姊妹花在詭異奇譎的娃娃屋裡遇上如惡夢般的經歷，竟是美女作家半自傳小說的創作來源，而作家就是故事裡的蘿莉妹。電影將在金馬奇幻影展放映，今日特映更找來一批打扮成蘿莉娃娃造型的美少女試膽團，一起體驗受驚尖叫的電影刺激。電影將於4月20日全台上映。

(中時)