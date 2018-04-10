陳明通：大陸片面設定政治前途對兩岸非正向

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旺報

大陸國家主席習近平10日在博鰲論壇表示「大陸的發展，功勞簿要記上台灣人、台企」，並重申「堅持九二共識、反對台獨」；對此，陸委會主委陳明通下午出席台商張老師授證活動時表示，兩岸應該追求共存共榮的願景，片面設定想要的政治前途、強加於台灣的障礙，對兩岸並非正向。

陳明通出席「台商張老師策進座談會暨授證活動」表示，大陸改革開放四十週年，台商對大陸改革開放貢獻有目共睹，「我們也注意到習近平的談話，希望大陸方面珍惜台灣對大陸經濟發展，不論是過去、現在或未來」。

陳明通表示，經濟發展與政治改革民主化猶如鳥之雙翼、車之兩輪，要能相向而行才能飛得平衡、走得穩當，希望大陸在經濟開放後，在政治方面的革新及民主化方面有進一步前瞻性作法。

被問到習近平對出席博鰲論壇的兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長熱絡、但對官方冷淡？陳明通表示「沒有評論」，但既然大陸能體認到台灣貢獻，兩岸應該追求共存共榮的願景，片面設定想要的政治前途、強加於台灣的障礙，對兩岸並非正向；蔡總統昨晚接受電視專訪時提到新國安團隊就是維持台海和平現狀，對亞太地區安全繁榮也有貢獻，在維持現狀的戰略目標下，政府大陸政策就是根據《中華民國憲法》和兩岸關係條例處理兩岸事務，這是政府一貫立場和政策方向。

陳明通在致詞時表示，近期大陸局勢有很大變化，如修改憲法取消任期制，強調三大攻堅戰，內部政經環境將面臨新挑戰，美國總統川普祭出301制裁提高大陸進口產品關稅，加強政治干預等措施，都使台商處境困難。

(旺報)

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