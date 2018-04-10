超貼心老闆！員工可請「世足賽補眠假」

2018年04月10日 16:08 中時 洪安怡

勞動部每2年舉辦1屆「工作生活平衡獎」選拔活動，過去2屆選拔出75家優良企業及402項目友善員工措施，其中還有企業體諒員工看世足賽看太晚，給予「世足賽補眠假」，有些則會提供「生日假」、「子女開學假」等，。勞動部呼籲企業於今年4月30日前送件，獲獎者會贈送獎牌與價值1萬元獎金，獲獎名額無上限。

勞動部107年「工作生活平衡獎」表揚項目，聚焦於「友善育兒」、「工作彈性」及「員工協助」等三組。「友善育兒」組鼓勵企業支持員工養育子女，如設置托嬰中心、幼兒園等，或發給員工育兒津貼，協助員工子女托育。

「工作彈性」組強調企業針對員工個別需求，提供彈性調整工作時間或地點，或普遍性提供優於法令給假、給薪或創意假別，如提供生日假、子女開學假、家庭照顧假給薪等，或是心情假、地震收驚假等，支持員工照顧家人，兼顧工作與家庭照顧責任。

「員工協助」組則注重企業建置員工協助機制，透過制度化作法，協助員工解決影響工作表現的健康、家庭或生活等問題，或提供個別化諮詢、諮商，排解員工情緒及壓力等，使員工身心健康，發揮工作效率與熱情。

勞動部指出，每年皆有130多家企業投件，今年徵件日期至4月30日止，預計7月公布獲獎企業，10月進行表揚，獲獎企業可獲得獎牌與1萬元價值獎品，沒有名額限制，歡迎企業多多投件。

(中時)