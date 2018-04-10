彰化地檢署變身成藝廊 讓小學師生秀才藝

彰化地檢署2樓的卦山藝廊即日起邀請靜修國小師生展出書畫，檢察官黃玉垣（右）開心欣賞。（鐘武達攝）

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彰化地檢署化身變成讓人想要親近的藝術空間，檢察長黃玉垣在地檢署2樓走廊規畫成立「卦山藝廊」，即日起邀請靜修國小「靜思軒書法教室」舉辦書畫展，70多幅師生的繽紛創作，讓忙於工作的司法人員也可以靜心品味孩子們心中的大視界。

黃玉垣表示，為紓解同仁工作壓力充實精神食糧、深化美學涵養並結合在地文化，彰化地檢署今年起在2樓開闢像是星光大道般的藝廊。繼年初開展邀請彰化知名的藝文社團「磺溪九怪」舉辦書法聯展後，即日起也成了靜修國小師生的演出舞台。

靜修國小校長黃榮森，也是名書法家，這次帶領該校「靜思軒書法教室」師生到彰化地檢署舉辦「靜思修藝．一窺孩子心中的大視界」書畫展，也為給人嚴肅印象的地檢署帶來新氣象。

黃榮森表示，靜修國小創校65年，以「靜思修藝，幸福啟航」為教育願景，並以「愛在師生心中滋長，美在校園角落蔓延」為教學目標，在課程及社團規劃特別重視藝術教學，相當感謝彰化地檢署提供特別的舞台讓孩子們的成果可以呈現。

黃榮森說，靜修國小有專業書法教學空間，除了有專業師資指導書法社團，更外聘專業教師帶領水墨社團並指導兒童畫創作，書法教室師生的作品，更將繼彰化地檢署檔期之後，也將獲邀到彰化地方法院與員林戶政所等地展出 。

(中時)

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