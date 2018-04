看不懂《變種軍團》...粉絲直嗆男主角

2018年04月10日 16:11 中時 潘鈺楨

瑞秋凱勒深受粉絲感動。(FOX提供)

《變種軍團》第2季上周三台灣與全球同日首播,將於明晚(11日)播出第2集。在原著漫畫中擁有最強變種人稱號的X教授私生子大衛哈勒(David Heller)回歸小螢幕,一行人與過去的敵人聯手追查黑影王的下落。飾演男主角大衛的丹史蒂文斯(Dan Stevens)談及觀眾對於第1季的反應,坦言粉絲曾當面直接說「看不懂」!另一方面,飾演女主角希德尼貝瑞特(Sydney Barrett)的瑞秋凱勒(Rachel Keller)則是遇到有殘疾的影迷表示深感共鳴,讓她十分感動。

根據漫威漫畫改編的《變種軍團》於2017年推出第1季,以濃烈的畫面色彩、交錯的敘事風格創造出令眾人耳目一新的超級英雄劇。故事圍繞在X教授的私生子大衛身上,他強大的變種人能力讓他誤以為自己擁有精神分裂症而長期居住於精神病院接受治療。大衛在精神病院遇見了古怪但迷人的希德,並且迅速的墜入情網。在希德的協助下,大衛開始發覺自己的潛力,並且與一股寄宿體內的邪惡力量「黑影王」交鋒。上季末黑影王逃脫追捕而大衛被綁架,本季將從一行人解救大衛並聯手過去的敵人一同追查黑影王的下落開展劇情。

丹史蒂文斯在洛杉磯接受記者訪問時表示,針對第1季他接收到最多的評價是:「我完全看不懂但是我愛死了(I’ve no idea what’s going on but I’m loving it)。」他認為《變種軍團》便是希望鼓勵觀眾享受他們的困惑,讓好戲持續下去。瑞秋凱勒則是分享她今年出席動漫節時,碰到了幾位聽障、視障或者有其他生理障礙的影迷主動上前與她訴說觀影心得,提及他們受到此部影集很大的影響,讓她熱淚盈眶。

《變種軍團》第2季每周三晚間10點於FOX與全球同日首播,錯過第1集以及想要回顧第1季的觀眾亦可於FOX+收看。

(中時)