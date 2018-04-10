看不懂《變種軍團》...粉絲直嗆男主角

丹史蒂文斯飾演男主角「大衛哈勒」。（FOX提供）

友善列印
中時
瑞秋凱勒深受粉絲感動。（FOX提供）

《變種軍團》第2季上周三台灣與全球同日首播，將於明晚（11日）播出第2集。在原著漫畫中擁有最強變種人稱號的X教授私生子大衛哈勒（David Heller）回歸小螢幕，一行人與過去的敵人聯手追查黑影王的下落。飾演男主角大衛的丹史蒂文斯（Dan Stevens）談及觀眾對於第1季的反應，坦言粉絲曾當面直接說「看不懂」！另一方面，飾演女主角希德尼貝瑞特（Sydney Barrett）的瑞秋凱勒（Rachel Keller）則是遇到有殘疾的影迷表示深感共鳴，讓她十分感動。

根據漫威漫畫改編的《變種軍團》於2017年推出第1季，以濃烈的畫面色彩、交錯的敘事風格創造出令眾人耳目一新的超級英雄劇。故事圍繞在X教授的私生子大衛身上，他強大的變種人能力讓他誤以為自己擁有精神分裂症而長期居住於精神病院接受治療。大衛在精神病院遇見了古怪但迷人的希德，並且迅速的墜入情網。在希德的協助下，大衛開始發覺自己的潛力，並且與一股寄宿體內的邪惡力量「黑影王」交鋒。上季末黑影王逃脫追捕而大衛被綁架，本季將從一行人解救大衛並聯手過去的敵人一同追查黑影王的下落開展劇情。

丹史蒂文斯在洛杉磯接受記者訪問時表示，針對第1季他接收到最多的評價是：「我完全看不懂但是我愛死了（I’ve no idea what’s going on but I’m loving it）。」他認為《變種軍團》便是希望鼓勵觀眾享受他們的困惑，讓好戲持續下去。瑞秋凱勒則是分享她今年出席動漫節時，碰到了幾位聽障、視障或者有其他生理障礙的影迷主動上前與她訴說觀影心得，提及他們受到此部影集很大的影響，讓她熱淚盈眶。

《變種軍團》第2季每周三晚間10點於FOX與全球同日首播，錯過第1集以及想要回顧第1季的觀眾亦可於FOX+收看。

(中時)

蘿莉「試膽團」 替《厄夢娃娃屋… 傑森史塔森搭李冰冰 深海迎戰《…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。