陳明通：希望大陸在經濟改革開放後　政治改革有前瞻性作為

2018年04月10日 20:18 工商 賴瑩綺

針對「蕭習會」今（10）日在海南的相關談話，陸委會主委陳明通表示，希望大陸能記取台灣對大陸經濟的發展在過去、現在與未來的貢獻。同時，他認為經濟發展跟政治改革與民主化猶如「鳥之雙翼、車子的兩輪」，要能相向而行才能飛的平衡走的穩當，希望大陸在經濟改革開放後，在政治改革上有進一步前瞻性作為。

陳明通今出席「107年度臺商張老師策進座談會暨授證活動」接受媒體時對「蕭習會」做出回應。他說，今年大陸改革開放40年，台灣、特別是台商對大陸改革開放的貢獻是有目共睹的，我們也注意到中共國家主席習近平說的，希望大陸方面珍惜台灣對大陸經濟的發展，不管是過去、現在、未來的貢獻，希望他們能夠記取。

陳明通表示，經濟的發展跟政治的改革或民主化猶如「鳥之雙翼、車子的兩輪」要能夠相向而行才能夠飛的平衡，走的穩當，我們希望大陸在經濟的改革開放後 在政治方面的革新及民主化，要有進一步前瞻性的作為。

他說，既然習能體認到台灣的貢獻，兩岸應該追求共存共榮的願景，片面設定政治前提，設定這些強加於兩岸間的障礙，對兩岸到底不是正向的。政府包括蔡總統，我們的政策就是維持現狀、維持台海和平的現狀，這個政策對亞太區域和平及繁榮有很大的貢獻。

陳明通指出，我們希望在這個戰略目標下，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸相關事務，這是我們一貫的立場跟政策方向。

習近平今上午在博鰲論壇開幕式前先會見前副總統蕭萬長等台灣代表團，中共國台辦主任劉結一也一同參加。習近平表示，今年是中國改革開放40周年，中國大陸的發展，要記上台胞、台企的功勞，接下來兩岸前景一定是很光明，雖然歷經一些風雨坎坷。

習近平還重申，要堅持九二共識，反對台獨，這樣兩岸的路才會越走越寬廣。兩岸民眾應該共同推進祖國統一大業，共圓中華民族偉大復興中國夢。

(工商)