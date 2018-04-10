若當選北市長 張顯耀：第一件事查封黨產會、促轉會

2018年04月10日 16:25 中時 張潼

擬參選台北市長的前陸委會副主委張顯耀今表示，如果當選，上任第一天就先以違章建築名義，查封不當黨產委員會、促進轉型正義委員會；他還稱，行政院長賴清德自稱台獨工作者，那麼他就是捍衛中華民國的工作者，國民黨唯有年底在雙北贏下至少一都，才會有繼續存活在台灣政壇的機會，而除非由他來參選，否則其他候選人都「太過溫和」，沒辦法應付。

國民黨內目前有張顯耀、前立委丁守中、孫大千，以及現任北市議員鍾小平參加黨內初選，預計5月初公布民調結果。張顯耀今表示，只有他出線，才有辦法整合國民黨、親民黨、新黨等泛藍選票，也唯有他參選，比其他溫和的候選人更能對抗柯文哲、對付一些違法的機構。

他舉例，「『不當』黨產委員會」在法律上根本不是專業的定義，除非說是不法或非法黨產，「不當」這個用詞遊走法律邊緣。也因此，他如果當選台北市長，第一天就要將黨產會、促轉會認定為違章建築，加以查封、斷水斷電，申訴這2個單位違法違憲。

他更透露，如果下月初黨內民調不是張顯耀脫穎而出，恐怕親民黨也會考慮推派自己的市長候選人。不過，面對媒體追問，親民黨有可能派誰參選？宋楚瑜與柯文哲關係似乎不錯，有可能推派自己的參選人嗎？他則無正面回應，僅要記者「5月2日之後再來問我！」

(中時)